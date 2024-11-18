T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler için önemli bir açıklama yaptı. Daha önce sizlerle paylaştığımız haberde 2025 ehliyet yenileme ücretinde beklenen zam nedeniyle ehliyet yenileme randevusu kalmadığını söylemiştik. Şimdiyse İçişleri Bakanı ehliyet yenileme son tarih hakkında açıklama yaptı. İşte ehliyet yenileme için son gün.

Ehliyet Yenileme Son Tarihi Uzatıldı! İşte Ehliyet Yenileme İçin Son Gün!

Ehliyet yenileme son tarihi vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar, eski tip sürücü belgesi yenileme son tarih konusunda yaşanan yoğunluğun azaltılmasını hedefliyor. Ayrıca, eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için daha geniş bir zaman aralığı sunuyor.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde hâlâ 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi kullanılıyor. Eski tip belgeler, 15 TL ücretle yenisiyle değiştirilebiliyor. Bu ücretin 13 TL’si değerli kağıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf payı olarak belirlenmiş durumda. Ehliyet yenileme için son gün yaklaşırken, işlemler nüfus müdürlükleri ve sağlık raporu alınan sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilebilecek.

Ehliyet yenileme son tarihinin vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını bir kez daha hatırlatalım. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi kapsamında alınan bu karar, vatandaşların mağdur olmadan işlemlerini tamamlaması için alındı.

Yenileme işlemlerinde herhangi bir yoğunluk yaşanmaması adına, sürenin uzatılmasının büyük bir kolaylık sağladığı belirtiliyor. Vatandaşlar, ehliyet yenileme son tarih öncesinde işlemlerini tamamlayarak yeni tip sürücü belgelerine geçiş yapabilecek.

Ehliyet yenileme için son gün olan 31 Temmuz 2025’e kadar zamanınız olsa da işlemleri erkenden yapmanızda fayda var. Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu önlemek ve sürecin sorunsuz ilerlemesi için bu süreci ihmal etmemeniz önemli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 2025’te eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!