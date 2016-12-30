Jack Dorsey, Twitter Kullanıcılarına Görmek İstedikleri Yenilikleri Sordu

Twitter CEO’su Jack Dorsey kullanıcılara mikro blog platformunda görmek istedikleri yenilikleri sordu ve binlerce cevap aldı.

Jack Dorsey’e Twitter’dan şu ana kadar 5700 cevap geldi. Gelen cevapların bir çoğunda kullanıcılar atılan tweetleri yeniden düzenleyebilme özelliğinin getirilmesi istedi. Böyle bir özellik olmadığı için şu anda attığınız tweeti beğenmediğinizde silip yerine düzgün halini yazıyorsunuz.

Dorsey’de kullanıcıların bu isteğine katıldığını ve şirketin bunun üzerine düşüneceğini açıkladı. Ancak yapılan değişikliklerin neler olduğu Facebook’ta olduğu gibi herkes tarafından görülebilmesi gerekiyor. Diğer taraftan bir grup kullanıcı da siteye olan güven sorunlarının düzenlenebilir tweetlerle tavan yapacağını savunuyor.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what's the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017 — jack (@jack) December 29, 2016

Dorsey’nin getirdiği bir diğer çözüm ise tweetin atıldıktan sonra sadece 5 dakika içerisinde yazım hataları ya da eklenen yanlış fotoğraf veya linkler için düzeltilebilmesi. Ancak bu küçük değişiklik bile siteye büyük güven problemleri yaratabilir.