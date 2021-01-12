Jabra Elite 85t kulaklıkların dört yeni renk seçeneği duyuruldu

Tarihinde ilk kez sanal olarak düzenlenen CES’in bu yılki etkinliğinde sahne alan Jabra, Elite 85t kulaklık modelinin yepyeni renklerini duyurdu. Elite 85t’nin dört yeni renkle yeniden satışta olacağını söyleyen Jabra, kulaklığı şimdiye kadar yalnızca Titanyum/Siyah renk seçeneğiyle satışa sunmaktaydı.

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Tam kablosuz kulaklık denince akla ilk gelen markaların başında Jabra bulunuyor. Ürettiği kulaklıklar ve ses ekipmanları sayesinde ses tutkunlarının yegâne tercihi olmayı başaran Jabra, Ekim 2020’de Elite 85t adlı kulaklığını tanıtmıştı. Selefi Elite 75t’ye nazaran en büyük farkı Aktif Gürültü Önleyici desteği olan Elite 85t, şimdiye kadar Titanyum/Siyah renk seçeneğiyle satıştaydı. Bugün ise Jabra, Elite 85t’nin dört yeni renk seçeneğini daha duyurdu.

Jabra Elite 85t ANC kulaklıkların yeni renk seçenekleri

Jabra Elite 85t; Altın/Bej, Bakır/Siyah, Siyah ve Gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle yeniden satışa sunulacak. Jabra, yeni renk seçeneklerinin şimdiden satışa sunulduğunu belirtti. Yeni renklerin 2021’de daha fazla tüketiciyle buluşacağını ifade eden Jabra yetkilileri, kullanıcıların bundan böyle Jabra kalitesini yepyeni tarzlarda yaşayabileceklerini belirtti.

Jabra Kıdemli Başkan Yardımcısı Calum MacDougall, Elite 85t kulaklıklarla ilgili yaptığı açıklamada kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı:

“Ürünlerimizi tasarlarken, müşterilerimize daha fazla seçenek sunmak da istiyoruz. Bu nedenle gelişmiş ANC’li Elite 85t kulaklıklarımızın dört yeni renkle satışa sunulduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Müşterilerimiz artık, şıklığın ve etkileyici ses deneyiminin keyfini birçok farklı stilde çıkarma imkanına sahip olacaklar.”

Jabra Elite 85t’nin teknik özellikleri

Elite 85t ses özellikleri

Hoparlör boyutu: 12 mm / 0,47 inç

Hoparlör bant genişliği (müzik): 20 Hz – 20 kHz

Hoparlör bant genişliği (çağrı): 100Hz – 10kHz

Mikrofon türü: 6 x MEMS

Mikrofon bant genişliği: 100Hz – 10kHz

ANC (Aktif Gürültü Engelleme): Evet, ayarlanabilir / Jabra Advanced ANC – cihazın 6 mikrofonundan 4’ünü kullanır

Elite 85t batarya özellikleri