Donanım
Qualcomm, iki kat daha hızlı ultrasonik parmak izi sensörünü tanıttı
Qualcomm, 3D Sonic Sensor Gen 2 olarak adlandırılan yeni nesil ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünü resmi olarak duyurdu. İki kat daha hızlı çalışabilen 3D Sonic Sensor Gen 2’yi kullanan ilk akıllı telefonun Samsung Galaxy S21 olacağı belirtiliyor. Yeni nesil ultrasonik sensör, hızlı olmasının yanında daha büyük olması hasebiyle de kullanıcıların parmağını daha rahat algılayabilecek.
İlginizi çekebilir: LG, 2021 TV modellerinde Stadia ve GeForce Now’u destekleyecek
Günümüzdeki amiral gemisi akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu, Qualcomm’un 3D Sonic Sensor adlı ekran içi parmak izi sensörünü kullanıyor. Ultrasonik olması sayesinde, parmağınızı ıslakken bile tanıyan bilen sensörler Qualcomm’un mühendislik başarısı sayesinde de hem hızlı hem de güvenli.
Hatırlayacak olursanız Qualcomm Technologies tarafından geliştirilen ilk nesil 3D Sonic teknolojisi; ilk olarak Samsung Galaxy S10, Note 10, Galaxy S20 ve Note 20 serisinde karşımıza çıkmıştı. Qualcomm, CES 2021 etkinliği kapsamında ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün son sürümü olan 3D Sonic Sensor Gen 2’yi duyurdu.
Qualcomm tarafından geliştirilen yeni ultrasonik sensör, birinci nesle nazaran iki kat daha hızlı
Akıllı telefonların parmak izi sensörü ihtiyacını giderecek olan yeni sürümde, daha geniş bir yüzey alanına yer veriliyor. Birinci nesil sensörün alan boyutları 4mm x 9 mm iken; 3D Sonic Sensor Gen 2′nin yüzey alanı ise 8 mm x 8 mm ölçülerinde. Bu demek oluyor ki; birinci nesle nazaran %77 daha büyük olan 3D Sonic Sensor Gen 2 sayesinde kullanıcılar, parmaklarını minimum yanılma payıyla sensöre oturtabilecekler.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Qualcomm konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, ikinci nesil ultrasonik sensörün daha büyük iki kat daha hızlı çalışacağını belirtti. Qualcomm’a göre sensör daha büyük olması sayesinde kullanıcıların parmaklarından daha fazla veri toplayabilecek, bu sayede de parmağı tanıması kolaylaşacak. 3D Sonic Sensor Gen2 parmak izi sensörünün yer aldığı akıllı telefonun sahibi, diğer telefonlara nazaran parmağını %50 daha hızlı okutabilecek.
Parmak izi sensörünün yer aldığı telefon demişken, Qualcomm’un yeni nesil ultrasonik sensörünün ilk olarak Galaxy S21’de kullanılma ihtimalinin olduğunu belirtelim. Bu bilgi kesin değil; ancak Qualcomm, CES 2021’de yaptığı duyuruda 3D Sonic Sensor Gen 2’nin “2021’nin başlarında” kullanılacağını söyledi. Qualcomm’un açıklamasına uygun olan ilk telefonun da Galaxy S21 olduğunu düşünürsek, yeni nesil ultrasonik sensörün bu telefonda yer alacağını öngörebiliriz.
Donanım
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.
İlginizi çekebilir: Exynos 2100 tanıtıldı: Samsung telefonların yeni güç kaynağı!
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?
Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.
CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.
Dizüstü bilgisayarlar ve birçok farklı kategoride sizler için seçtiğimiz teknolojik ürünleri, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden incelemek için tıklayınız!
Donanım
Exynos 2100 tanıtıldı: Samsung telefonların yeni güç kaynağı!
Samsung Exynos 2100 resmi olarak tanıtıldı. Büyük ihtimalle Galaxy S21 serisinde kendisine hayat bulacak olan Exynos 2100, Samsung’un yerleşik 5G modemini de bünyesinde barındırıyor. Yeni Exynos’un tek özelliği 5G değil; aynı zamanda bu işlemci 5nm EUV üretim sürecinden geçmiş durumda.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S21 serisinde kutuda şarj aleti ve kulaklık olmayacak
Samsung, 12 Ocak 2021’de sanal olarak düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni mobil işlemcisi Exynos 2100’ü resmen tanıttı. Exynos 990’a kıyasla %30 daha hızlı olan Exynos 2100, bu artışını bünyesinde barındırdığı yüksek performanslı ARM Cortex-X1 çekirdeklerine borçlu. Cortex-X1 çekirdeğine ek olarak üç adet Cortex-A78, dört ade de Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olan Exynos 2100’ün GPU tarafındaysa Mali GPU-78 bulunuyor.
Samsung Exynos 2100, 5nm olması hasebiyle seleflerine nazaran iki kat daha performanslı
Exynos 2100’ün kardeşi olan Exynos 990, 7nm üretim sürecinden geçen bir yonga setiydi; fakat Samsung, Exynos 2100’de 5nm’ye geçti. 7 nanometreden 5 nanometre üretim sürecine yapılan geçiş sayesinde, Samsung’un Exynos 2100’le donatacağı akıllı telefonlar %10’a kadar daha yüksek performans sergileyecekler. Bununla birlikte de Exynos 2100’den gücünü alan telefonlar, rakiplerine kıyasla %20 daha düşük güç tüketimine sahip olacaklar.
Önbellek kullanımında da oldukça verimli olan Exynos 2100, UFS 3.1 ve UFS 2.1 depolama desteğini bünyesinde bulunduruyor. Ek olarak LPDDR5 RAM bellek modüllerine de destek sunan Exynos 2100’de yerleşik olarak 5G modem de yer alıyor. GPU tarafında 14 çekirdekli Mali-G78 bulunan yeni Exynos işlemcinin, GPU performansında %40’lık bir artış yaşanacağını da belirtmiş olalım. Bu sayede Exynos 2100’ün yer aldığı telefonlar, özellikle oyun performansı konusunda kullanıcılarını son derece tatmin edecekler.
Exynos 2100 yonga setiyle tümleşik olan Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP), 200 MP’e kadar sensörlere sahip kameraları destekliyor. Üstelik tek yeteneği bu değil. Exynos 2100’deki ISP, aynı anda altı ayrı sensörü çalıştırabiliyor ve aynı anda dört sensörden gelen verileri işleyebiliyor. MCFP yongası sayesinde de çoklu kamera işlemlerinde daha kaliteli yakınlaştırma işlemi yapılabilmesini mümkün hale getiren Exynos 2100’de üç çekirdekli NPU da bulunuyor. Bu NPU sayesinde Exynos 2100 sahneyi ve yüzü analiz edip özel verileri işleyebilme konusunda epey bir iddialı.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Donanım
HP firmasının yeni USB-C monitörleri aranan kolaylığı sunuyor
Bilgisayar ve bilgisayar ürünleriyle ünlü HP firması yeni USB-C destekli monitörlerini CES 2021 platformunda duyurdu. Monitörler ev ve ofis kurulumlarını geliştirmek isteyenler için güzel bir seçenek sunabilme potansiyeline sahipler.
İlginizi çekebilir:
- Kablosuz şarj özelliği nedir? Hangi telefonlar destekliyor?
- Farklı kablosuz şarj cihazı önerilerinin yanında uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Monitörlerden ilki E24u G24 FHD, diğeri ise E27u G4 QHD isimlerine sahip ve bilgisayarlara USB-C kablosuyla bağlanabiliyorlar. Dolayısıyla daha sade bir kurulum sağlayabiliyorlar. E24u Full HD (1920×1080) çözünürlükle ve 23.8inç diyagonal ekran ile geliyor. E27u ise Quad HD (2560×1440) çözünürlüğüne sahip ve diyagonal ekranının boyutu 27inç.
Monitörler aynı zamanda bağlı bir laptopu 65W’a kadar hızlı şarj edebiliyorlar ve çoklu giriş ile bağlanma imkanı da veriyorlar. İki monitör de HP Eye Ease teknolojisi ile geliyor, yani ekranlarda sürekli açık olacak düşük seviye mavi ışık filtresi mevcut. Bu da başta monitör başında uzun süreler harcayan kullanıcılar olmak üzere herkes için muhtemel göz hasarını azaltmak ve uyku kalitesini yükseltmek için önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer özelliklerine bakacak olursak, iki monitör de tek bir DisplayPort 1.2 çıkışı ile gelirken, bir de HDMI 1.4 girişi barındırıyor. DisplayPort 1.2 HDCP girişi ise farklı monitörlerle birleştirebilme imkanı sağlıyor. USB-A girişi de monitörlerde görebildiğimiz özelliklerden bir diğeri. Son olarak güç tuşuna basıldığı zaman monitör veya laptopun uyku moduna alınabildiğini de belirmemiz gerek.
HP E24u G4 ve HP E27u G4 USB-C monitörlerinin Şubat gibi sırasıyla 219 ve 339 Dolar fiyatlarıyla satışa sunulması bekleniyor.
HP firmasının CES 2021 platformunda sergilediği yeni ürünlerinin ufak bir parçası sayılabilecek bu monitörlerin yanında; şirketin yeni güçlü iş laptopları, kablosuz mouse ve laptop çantası gibi ürünleri de kullanıcılarıyla buluşturabilmek için hazırlandığını da not olarak düşelim.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.