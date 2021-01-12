Qualcomm, iki kat daha hızlı ultrasonik parmak izi sensörünü tanıttı

Qualcomm, 3D Sonic Sensor Gen 2 olarak adlandırılan yeni nesil ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünü resmi olarak duyurdu. İki kat daha hızlı çalışabilen 3D Sonic Sensor Gen 2’yi kullanan ilk akıllı telefonun Samsung Galaxy S21 olacağı belirtiliyor. Yeni nesil ultrasonik sensör, hızlı olmasının yanında daha büyük olması hasebiyle de kullanıcıların parmağını daha rahat algılayabilecek.

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Günümüzdeki amiral gemisi akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu, Qualcomm’un 3D Sonic Sensor adlı ekran içi parmak izi sensörünü kullanıyor. Ultrasonik olması sayesinde, parmağınızı ıslakken bile tanıyan bilen sensörler Qualcomm’un mühendislik başarısı sayesinde de hem hızlı hem de güvenli.

Hatırlayacak olursanız Qualcomm Technologies tarafından geliştirilen ilk nesil 3D Sonic teknolojisi; ilk olarak Samsung Galaxy S10, Note 10, Galaxy S20 ve Note 20 serisinde karşımıza çıkmıştı. Qualcomm, CES 2021 etkinliği kapsamında ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün son sürümü olan 3D Sonic Sensor Gen 2’yi duyurdu.

Qualcomm tarafından geliştirilen yeni ultrasonik sensör, birinci nesle nazaran iki kat daha hızlı

Akıllı telefonların parmak izi sensörü ihtiyacını giderecek olan yeni sürümde, daha geniş bir yüzey alanına yer veriliyor. Birinci nesil sensörün alan boyutları 4mm x 9 mm iken; 3D Sonic Sensor Gen 2′nin yüzey alanı ise 8 mm x 8 mm ölçülerinde. Bu demek oluyor ki; birinci nesle nazaran %77 daha büyük olan 3D Sonic Sensor Gen 2 sayesinde kullanıcılar, parmaklarını minimum yanılma payıyla sensöre oturtabilecekler.

Qualcomm konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, ikinci nesil ultrasonik sensörün daha büyük iki kat daha hızlı çalışacağını belirtti. Qualcomm’a göre sensör daha büyük olması sayesinde kullanıcıların parmaklarından daha fazla veri toplayabilecek, bu sayede de parmağı tanıması kolaylaşacak. 3D Sonic Sensor Gen2 parmak izi sensörünün yer aldığı akıllı telefonun sahibi, diğer telefonlara nazaran parmağını %50 daha hızlı okutabilecek.

Parmak izi sensörünün yer aldığı telefon demişken, Qualcomm’un yeni nesil ultrasonik sensörünün ilk olarak Galaxy S21’de kullanılma ihtimalinin olduğunu belirtelim. Bu bilgi kesin değil; ancak Qualcomm, CES 2021’de yaptığı duyuruda 3D Sonic Sensor Gen 2’nin “2021’nin başlarında” kullanılacağını söyledi. Qualcomm’un açıklamasına uygun olan ilk telefonun da Galaxy S21 olduğunu düşünürsek, yeni nesil ultrasonik sensörün bu telefonda yer alacağını öngörebiliriz.