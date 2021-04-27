Genel
İzlemeniz gereken IMDB’si en yüksek Netflix filmleri!
Bildiğiniz üzere Netflix çıktığı zamandan beri içerik tüketme alışkanlıklarımız fazlasıyla değişti. Netflix sayesinde birbirinden benzersiz içerikleri izleyebilme deneyimleme şansına sahip olduk. Ücretli üyeliğinin sürekli artmasıyla kimi insanları rahatsız etse ve bunlarla olay olsa da Netflix’in hala bir çok kullanıcısı var.
Bakmakta fayda var: Netflix, yeni Türk dizisi Fatma’yı yayınladı
Netflix, sadece dünyada popüler olan içeriklerden olan dizi ve filmler yayınlamakla kalmıyor, bir yapımcı olarak Netflix Originals olarkta film ve diziler çekebiliyor. Bu alanda Netflix’in yüzlerce içeriği de mevcut. Haliyle bu içerikler daha da dikkat çekiyor. Tüm dünyadaki filmlerle ilgili resimleri, fragmanları, filmler ile bilgileri online olarak tutan ve kullanıcılarına sunan bir websitesi olan ayrıca bu içerikleri puanlayan bir örgüt IMDB haliyle Netflix içeriklerine de puan veriyor. Biz de sizler için IMDB tarafından şimdiye kadar en yüksek puan alan filmlerini listeledik.
Roma (2018)
Roma IMDb Puanı: 8.0
Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero
Yönetmen: Alfonso Cuarón
Tür: Dram
Konusu: Roma, Mexico City’de orta sınıf ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo’yu konu alıyor. 1970’li yılları anlatan filmde, Cle, Meksikolu orta halli bir ailenin evinde yaşayan ve hizmetçiliklerini yapan bir kadındır. Evin patronu Sofía , Sofía’nın eşi Antonio, ikilinin dört çocuğu ve Antonio’nın annesinden oluşan ailede, Cleo dışında bir hizmetçi daha bulunmaktadır. Sofía ile evliliği iyi gitmeyen Antonio, iş için gitmesi gerektiğini söyleyerek aileden uzaklaşmıştır. Genç Cleo, bir yandan ev işleri ve çocuklar ile ilgilenirken, bir yandan da kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışan Sofía’ya destek olmak zorundadır. Bu sırada Cleo da gönlünü genç Fermín’e kaptırmıştır. Fakat bu ilişki hüsranla sonuçlanır ve birbirinden çok farklı hikayelere sahip bu iki kadın, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda, birbirlerinin tek destekçileri olurlar.
Ek olarak en iyi Netflix filmlerinden biri olan 2018 yapımı Roma, IMDb’de de en yüksek puanılı Netflix filmleri arasında yer almakta. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde İlk gösterimi yapılan film, festivalde bir Altın Aslan ödülü almaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda bir Altın Küre ödülüne sahip olan Roma, 2019 Oscar ödüllerinde de 10 farklı dalda aday gösterilmiştir. Film, şu ana kadar toplamda 139 ödülün sahibi olmuştur.
Beasts of No Nation (2015)
Beasts of No Nation IMDb Puanı: 7.8
Oyuncular: Abraham Attah, Idris Elba, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor
Tür: Dram, Savaş
Konusu: Uzodinma Iweala’nın aynı isimli romanından uyarlama Beasts of No Nation, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu’nun öyküsü anlatılıyor. Küçük bir erkek çocuğu olan Agu, yaşamakta olduğu Batı Afrika ülkesinde korkunç bir iç savaşa maruz kalmaktadır. Bir grup asker ile birlikte mücadelede yer almaya zorlanan küçük çocuk, komutanı ve etrafındaki diğer birçok askere korku ile yaklaşmaktadır. Çocukluğu, etrafında meydana gelmekte olan savaş tarafından parçalanan Agu, izleyenler için hazmetmesi zor olan çocuk asker kimliği ile, kendisini savaşın hayran verici mekaniği ve tiksindirici kanlı yüzü arasında bir çekişmenin ortasında bulur.
Ek olarak Venedik Uluslararası Film Festivali’nde de gösterime giren savaş filmi, burada Marcello Mastroianni ödülünün sahibi olmuştur. Ayırca BAFTA ve Altın Küre Ödülleri’nde de adaylıkları bulunan Beasts of No Nation, kazanmış olduğu bu başarılar ile Netflix’in en iyileri arasında yerini almıştır.
Shirkers (2018)
Shirkers IMDb Puanı: 7.5
Oyuncular: Sandie Tan, Jasmine Kin Kia Ng, Philip Cheah
Tür: Belgesel
Konusu: 90’ların başında Singapur’da bir grup genç ve onlardan yaşça büyük yol gösteren mentorleri ile film çekme hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyorlar. Film yazılıyor, çekiliyor, her şeyi hazır. Her şey olup bittiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşiyor: Mentorleri Georges filme ait her şeyi alarak ortadan kayboluyor. Olaydan 20 yıl sonra görüntülere ulaşmaya başaran Sandi, filminin hikayesini anlatmak için, çekim görüntülerinin de yer aldığı bir belgesel yapmaya karar verir.
2018 yapımı Netflix orijinal filmi Shirkers, ilk gösterimini aynı sene Sundance Film Festivali’nde yapmıştır ve burada Dünya Sineması’ndan, Belgesel dalında bir ödülün sahibi olmuştur. İzleyenlerin beğenisini almış olan film, eleştirmenlerden de olumlu yorumlar almayı başarmıştır. Ayrıca 8 ödül ve 24 adaylık sahibidir.
Dear Ex (2018)
Dear Ex IMDb Puanı: 7.3
Oyuncular: Roy Chiu, Ying-Xuan Hsieh, Joseph Huang
Tür: Komedi, Dram, Romantik
Konusu: Eski eşi ölen Sanlian, ondan kalan mirasın kendisine ve oğluna kalacağını düşünmektedir. Ancak kocası ölmeden önce her şeyini tanımadıkları birisine vasiyet etmiştir. Onu bulup yüzleşeceğini düşünürken, oğlunun da karşı tarafa geçtiğini öğrenir. Artık Sanlian, oğlu ve bu yabancı kişiye daha farklı yaklaşmak zorunda kalacaktır.
Black Mirror: Bandersnatch (2018)
Black Mirror Bandersnatch IMDb Puanı: 7.2
Oyuncular: Fionn Whitehead, Will Poulter, Alice Lowe, Asim Chaudhry, Craig Parkinson
Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu
Konusu: Her bir bölümü farklı konuyu işleyen Black Mirror bu sefer interaktif bir film deneyimini seyircilere sundu, süresi ise tam olarak 5 saat 17 dakika. 1984’te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlar. Bir süre sonra sanal ve gerçekliği ayırt edemeyen genç programcı kendini bambaşka bir maceranın içinde bulur. Aklın sınırlarını zorlayan, birden çok sona sahip bir hikâye. Film, izleyenlere olaylar karşısında farklı sonuçlara sebep olabilecek seçimler sunmakta ve bu seçimlere verilen cevaplar doğrultusunda ilerlemektedir. İzleyicilere alışılmışın dışında bir film deneyimi yaşatan Black Mirror: Bandersnatch, büyük ilgi ve beğeni toplayarak tüm zamanların en iyi Netflix filmleri arasına girmiştir.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
TikTok ve Türk Kızılayı Ramazan’da sofralarımıza iyilik getiriyor!
TikTok ve Türk Kızılayı, Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hem de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Kampanyada; #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle TikTok üzerinden paylaşılan her video için, Türk Kızılayı’na 2 Dolar bağış yapılacak.
Bakmakta fayda var: OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5’i Türkiye’de Satışa Sundu!
Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hem de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen TikTok ve Türk Kızılayı, #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle bir kampanya başlattı.
Popüler kısa video platformu TikTok, Ramazan ayını kutlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için Türk Kızılayı’yla bir kampanya başlattı. 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında sürecek kampanyada; #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle TikTok üzerinden paylaşılan her video için, Türk Kızılayı’na 2 Dolar bağış yapılacak. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı olarak gidecek bağışların toplam 50 bin Dolar’a ulaşması hedefleniyor. Kampanyaya destek veren popüler TikTok içerik üreticileri farkındalığı artırmak için 29 Nisan’da başlayacak bir TikTok LIVE serisine ev sahipliği yapıyor.
Dayanışmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın zamanı olan Ramazan; israf konusunda bilinçli davranmak da dahil olmak üzere insanlara, düşünceli olmayı ve şefkatli davranmayı öğütler. İçinde bulunduğumuz dönemde de üretilen gıdaların üçte birinden fazlası ya kayboluyor ya da israf ediliyor. Türk Kızılayı ile ortaklaşa çalışan TikTok kullanıcıları da Ramazan ayında insanların israfa karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. 27 Nisan Salı gününden 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek kampanyada TikTok kullanıcıları, #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle gıda israfının önlenmesi hakkında çeşitli videolar paylaşacak.
Türkiye’nin en büyük insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin de bir parçası. Kayıtsız şartsız yardım sunan, kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan bir sosyal hizmet kurumu olarak çalışan Türk Kızılayı; 11 Haziran 1868 tarihinde, ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kuruldu. Türk Kızılayı ayrıca İslam dünyasının da en önemli yardım kuruluşlarından biri olarak bilinir.
MasterChef Türkiye’nin popüler katılımcılarından Emir Elidemir, Sefa Okyay Kılıç ve popüler TikTok içerik üreticisi Cemre Solmaz; #iyiliksofrası ve #cookforgood kampanyasına dikkat çekmek için 29 Nisan Perşembe günü TikTok LIVE’da bir canlı yayın serisine ev sahipliği yapacak.
Türk Kızılayı’nın TikTok’ta yayınladığı videolara göz atmak için buraya bakabilirsiniz:
https://vm.tiktok.com/ZSJkmUaL7/
https://vm.tiktok.com/ZSJSM92Ax/
Peki Tiktok nedir?
TikTok veya Çin’de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016’da ByteDance tarafından piyasaya sürülen Asya’da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir. Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır. Eylül 2016’da Çin’de Douyin, ByteDance tarafından piyasaya sürüldü ve Eylül 2017’de Endonezya’da yayılmaya başladığında uluslararası pazara uygun olması için uygulamaya TikTok ismi verildi. 23 Ocak 2018’de TikTok uygulaması, Tayland uygulama marketinde ücretsiz indirilen mobil uygulama indirme kategorisinde birinci sırada yer aldı. Şubat 2018’de TikTok, müzikten para kazanmak için Modern Sky ile bir ortaklık başlattı.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Netflix, yeni Türk dizisi Fatma’yı yayınladı
Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yeni Türk yapımı dizisi Fatma’yı yayınladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı
Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix platformunun nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma’ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizi 27 Nisan tarihi itibariyle yayına girdi.
Fatma; Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.
Netflix yapımı Fatma dizisinin konusu nedir?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma’nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer’in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.
Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma’nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma’nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur. Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.
Netflix Türkiye’nin bazı diğer yapımları
50 Metrekare
Başrolünü Engin Öztürk’ün oynayacağı 50 metrekare dizisinde, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Senarist ise Burak Aksak. Dizide Engin Öztürk; “Gölge” isimli bir karakteri canlandıracak. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, ailesi olarak bildiği tek kişi olan Servet Nadir’in karanlık işlerini yapıyor. Zaman içerisinde geçmişiyle ilgili sırları öğrenmek isteyen Gölge, hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Gölge’nin hayatı, 27 Ocak 2021’de Netflix’te seyirciyle buluşuyor.
Mücadele Çıkmazı
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi yapımların da arkasındaki şirket olan OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Mücadele Çıkmazı filminin başrolünde, Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul yer alacak. Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak.
9 Kere Leyla
Başrolde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunuldu.
Azizler
8 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye ve tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulmuş olan yepyeni bir Taylan Biraderler filmi Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler yer alıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Vivo V21 serisi resmen tanıtıldı!
Vivo V21 serisi ile akıllı telefon dünyasına merhaba dedi. Üç model ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon serisinin, teknik özellikleri de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir oyuncu olmak isteyen akıllı telefon serisi, tasarım detayları bakımından da önemli özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda da piyasadaki en iddialı cihazlar arasına girme ihtimaline sahip.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin satış rakamları şaşırttı!
Vivo V21 serisi üç adet cihaz ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptı!
Vivo akıllı telefon dünyasına getirdiği ürün sayısını arttırmaya devam ediyor. Firma merakla beklenen V21 serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz günlerde seri ile alakalı bazı görseller paylaşan akıllı telefon üreticisi, üç modelden oluşan orta seviye akıllı telefonlarını piyasaya gösterdi. V21e, V21 ve V21 5G olmak üzere üç modele sahip olan seride, teknik özellikler de modelden modele değişebilmekte. Özellikle rekabetin arttığı şu günlerde seri kendi içerisinde oldukça önemli özelliklere sahip. Ayrıca serinin baz ve 5G’li modelleri ise hemen hemen aynı teknik özellikler ile dikkat çekiyor. V21 ve V21 5G modelleri güçlerini Dimensity 800U işlemcisinden alacaklar. Bununla birlikte firmanın neden 5G ve baz model diye iki farklı telefon çıkardığı tam olarak belli değil. İlk gelen yorumlara göre 5G özellikli model indirme hızı bakımından baz modele göre daha performanslı. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, 5G özellikli akıllı telefon, her pazarda rekabete dahil olmayacak. Bu yüzden firma bu eksikliği aynı özellikli baz modelle kapatmak istiyor.
Serinin bir diğer üyesi olan Vivo V21e modeli ise, görece daha düşük teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 5G özelliği olmayan cihazın daha bütçe dostu olacağı öğrenildi. Serinin üç üyesi de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte seri sahibi kullanıcılar, sanal RAM özelliğinden de faydalanma imkanına sahip olacaklar. Firma sanal RAM uygulaması ile cihazın RAM kapasitesini 11 GB‘a kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, özellikle oyun performansı bakımından güçlü bir deneyime sahip olacaklar. Öte yandan akıllı telefon serisindeki modeller 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacaklar. Bu pil de 33W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Tasarımsal detayları da belli olan akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda oldukça iddialı.
Vivo V21 serisi 44 MP ön kamera ile geliyor!
Vivo V21 serisindeki bütün cihazlar 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonlarda damla çentik tasarımı ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Ancak ekran konusunda V21 ve V21 5G HDR 10+ desteği ile gelirken, V21e modeli HDR 10 ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serideki bütün modeller 44 MP‘lik ön kameraya sahip olacaklar. Buradaki fark ise, optik görüntü sabitleyicisi. Zira V21 ve V21 5G modellerinde OIS desteği yer alacak. Ancak V21e modeli otomatik odaklama teknolojisi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin arka kamera özellikleri ise üç cihaz için de aynı. Akıllı telefonlarda, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Firma arka kamera konusunda farklı bir tasarım tercih etmemiş. Ancak özellikle ön kamera konusunda firmanın iddialı olduğunu unutmamak gerek.
Vivo V21 ve V21 5G modellerinde ilginç bir yenilik daha yer alıyor. Akıllı telefonların ön tarafında çerçeve içerisinde iki adet LED flaş yer almakta. Bu sayede özçekim yapan kullanıcıların daha iyi ışığa sahip olmaları amaçlanıyor. Bununla birlikte bu özellik V21e modelinde yer almıyor. Tanıtımı gerçekleşen akıllı telefon serisi, ilk gün için sadece Malezya‘da satışta. Küresel pazara da çıkacak olan serinin, fiyatı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Vivo V21 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21e teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP (otomatik odak)
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: techwarn, 5 gün önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 6 gün önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 6 gün önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 6 gün önce
-
360 S7 ve S7 PRO Akıllı Mop Robot Süpürge İncelemesi
Yazan: teknolojidnyasi, 1 hafta önce
Netflix yeni filmleri ile bu yaza damga vuracak! İşte 2021 yaz takvimi
İzlemeniz gereken IMDB’si en yüksek Netflix filmleri!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
PUBG Taktikleri ile Profesyonel Olun!
TikTok ve Türk Kızılayı Ramazan’da sofralarımıza iyilik getiriyor!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
OPPO RENO 5 GELDİ!
Redmi Note 10 Pil Testi
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
OPPO RENO 5 GELDİ!
Redmi Note 10 Pil Testi
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.