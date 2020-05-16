Haber
Çin’den Apple için ağır yaptırım tehdidi geldi!
Amerika ve Çin, özellikle Donald Trump’ın başkan olarak göreve geldiği günden bu yana ciddi bir ticaret gerilimi yaşıyor. Huawei bu ticaret savaşından en çok etkilenen marka olurken, Çin de yaptırımların artma tehdidine karşı Apple için kartlarını açmaya hazırlanıyor!
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Apple ve ABD şirketleri, Çin’in yaptırım tehdidiyle karşı karşıya!
Bilindiği üzere Çin hükümeti, Amerika’nın Huawei için uyguladığı yaptırımları kabul edilemez olarak görüyor. Pekin hükümetinin karşı hamle yapabileceği ile ilgili dönem dönem iddialar ortaya atılsa da, şimdiye kadar somut bir hamle gelmemişti. Ancak Huawei’ye uygulanan ambargo süresinin 1 yıl daha uzatılmasından sonra Çin’in Apple için karşı yaptırım kozunu oynamaya hazırlandığı belirtiliyor.
Huawei’nin zor günler geçirmesine neden olan ambargo süresi, normal koşullar altında 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Ancak Trump hükümeti geçtiğimiz günlerde söz konusu yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı. Dahası, Huawei’nin yarı iletken tedarik etmesinin yakın dönemde kısıtlanabileceği ve işlemci üretiminde zorluk yaşanabileceği belirtiliyor. Trump’ın böyle bir adım atması durumunda ise başta Apple olmak üzere Cisco, Qualcomm ve Boeing gibi ABD merkezli pek çok şirkete yaptırım uygulanabileceği ifade ediliyor.
Reuters’a göre, Çin hükümeti duruma göre ABD şirketlerini “güvenilir olmayan şirket” statüsüne almaya hazırlanıyor. Zaten Trump’ın COVID-19 konusundaki suçlamalarından dolayı kızgın olan Çin, bu adımla Apple’ın Foxconn ile yaptığı üretim ortaklığının önüne geçebilir. Ayrıca böyle bir durumda Çin firmaları tarafından Boeing’e verilen uçak siparişlerinin iptali de söz konusu olacak. Pek çok şirketin üretim üssü olarak Çin’in böyle bir adım atmasının, Amerika ekonomisine kısa ve orta vadede ciddi anlamda maddi zararı olacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Realme’nin oyun odaklı amiral gemisi olarak tanıtacağı Realme X50 Pro Player Edition modelinin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.
Daha önce firma akıllı telefona ait birkaç görselini paylaşmıştı. Son olarak son dönemlerin popüler Çin’li akıllı cihaz üreticisi Realme’nin, X50 Pro Player Edition modeline ait olan diğer özellikler Weibo üzerinde ortaya çıktı.
Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak olan model, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi satışa çıkacak. Cihazın henüz ortaya çıkmayan RAM ve depolama kapasiteli versiyonları da olacak. X50 Pro Player Edition modelinde 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekran yer alacak. Resmi olduğu tahmin edilen bir görsele göre 16 MP ve 2 MP çözünürlüklü ön kameralar ekran üzerinde ki delik çentik içinde bulunuyor. Cihazın arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu, 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı ve 2 adet 2 MP derinlik ve makro lenslerinden oluşuyor.
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X50 Pro Player Edition, ekran içi parmak izi okuyucu ile biyometrik güvenlik sağlayacak. Cihazda 65W gücünde hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Özellikleri ortaya çıkan 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyon 465$ fiyat etiketi ile satılacak.
Realme X50 Pro Player Edition, X50 Pro 5G modelinin mütevazi kameralara sahip bir benzeri olarak görülüyor. Fakat söz konusu model oyun odaklı yazılımı ile X50 Pro 5G’den farklılaşmaya çalışacak.
25 Mart Pazartesi günü Realme X50 Pro Player Edition modeli resmi olarak tanıtıldığında cihaza ait tüm özellikler kesinleşecek.
Uygulama
Facebook Messenger Rooms, Whatsapp’a entegre ediliyor!
Facebook tarafından geçtiğimiz ay duyurulan ve birkaç gün önce yayınlanan Messenger Rooms video konferans servisi Whatsapp’a entegre ediliyor.
WABetaInfo tarafından yayımlanan habere göre Facebook Messenger Rooms video konferans servisini 2.20.163 beta sürümü ile Whatsapp’ın Android uygulamasına getiriyor. Söz konusu güncelleme ile sohbet içinde bulunan paylaşım menüsüne Messenger Rooms tuşu yerleştirilmiş. Bu buton Whatsapp uygulaması içinden direkt olarak 50 kişiye kadar görüşmeler yapabileceğiniz video konferans odaları oluşturmanıza imkan verecek.
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Messenger Rooms kısayolu Whatsapp uygulamasının “Aramalar” sekmesi gibi bölümlerinde de bulunacak. Söz konusu özellik şu an için yalnızca ABD ve birkaç diğer ülkede kullanılabilir durumda, Ancak yakında kademeli olarak tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.
Özelliği denemek istiyorsanız, Whastapp beta programına kayıt olarak veya güvenilir bir kaynaktan edindiğiniz Android için Whatsapp 2.20.163 beta sürümü apk dosyasını akıllı telefonunuza kurarak kullanabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, Dimensity 820 ile gelebilir!
MediaTek, pazartesi günü yeni bir yonga seti duyuracak. Son zamanlarda TENAA tarafından onaylanan Redmi Note 10, bu yeni yonga seti ile gelebilir. Telefon bugün ise Geekbench testinden geçti ve resmi olarak duyurulmamış bir MediaTek yonga seti kullandığı ortaya çıktı. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde cihazın bu yonga seti ile geleceğini tahmin edebiliriz.
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Redmi Note 10 Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Bugün kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘te cihazın on adet Geekbench sonucu yayınlandı. Xiaomi M2004J7AC ve Xiaomi M2004J7BC isimli iki model numarası bulunuyor. “A” modeli “atom“, “B” modeli ise “bomb” şeklinde isimlendiriliyor. Cihazların yonga seti olarak MT6875 model numaralı MediaTek Dimensity 820 kullanacağı düşünülüyor. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz CPU taban frekanslı bir yonga seti olduğu gözüküyor. Fakat Dimensity 820, TENAA‘da 2.6 GHz frekans ile gözüküyordu. Bunun sebebi tavan frekansın 2.6 GHz olması olabilir.
Geekbench‘te ortaya çıkan her iki modelin 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte çalıştığı görülüyor. Geekbench testi skorlarına baktığımızda ise tekli çekirdek ortalama olarak 640 puan sonucunu veriyor. Cihaz, çoklu çekirdekte ise 2600 puan ortalama skor aldı. “Atom“un skorları “Bomb“a göre biraz daha düşük olarak hesaplandı. Sonuç olarak baktığımızda Redmi Note 10, ortalama GeekBench skorlarında Snapdragon 855‘in hemen altında çok yakın sonuçlar veriyor.
Pazartesi günü, resmi olarak duyurulacak olan MediaTek Dimensity 820 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz. Redmi Note 10 ise pazartesi günü yapılacak olan tanıtımın ardından ortaya çıkabilir.