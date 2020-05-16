Çin’den Apple için ağır yaptırım tehdidi geldi!

Amerika ve Çin, özellikle Donald Trump’ın başkan olarak göreve geldiği günden bu yana ciddi bir ticaret gerilimi yaşıyor. Huawei bu ticaret savaşından en çok etkilenen marka olurken, Çin de yaptırımların artma tehdidine karşı Apple için kartlarını açmaya hazırlanıyor!

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Apple ve ABD şirketleri, Çin’in yaptırım tehdidiyle karşı karşıya!

Bilindiği üzere Çin hükümeti, Amerika’nın Huawei için uyguladığı yaptırımları kabul edilemez olarak görüyor. Pekin hükümetinin karşı hamle yapabileceği ile ilgili dönem dönem iddialar ortaya atılsa da, şimdiye kadar somut bir hamle gelmemişti. Ancak Huawei’ye uygulanan ambargo süresinin 1 yıl daha uzatılmasından sonra Çin’in Apple için karşı yaptırım kozunu oynamaya hazırlandığı belirtiliyor.

Huawei’nin zor günler geçirmesine neden olan ambargo süresi, normal koşullar altında 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Ancak Trump hükümeti geçtiğimiz günlerde söz konusu yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı. Dahası, Huawei’nin yarı iletken tedarik etmesinin yakın dönemde kısıtlanabileceği ve işlemci üretiminde zorluk yaşanabileceği belirtiliyor. Trump’ın böyle bir adım atması durumunda ise başta Apple olmak üzere Cisco, Qualcomm ve Boeing gibi ABD merkezli pek çok şirkete yaptırım uygulanabileceği ifade ediliyor.

Reuters’a göre, Çin hükümeti duruma göre ABD şirketlerini “güvenilir olmayan şirket” statüsüne almaya hazırlanıyor. Zaten Trump’ın COVID-19 konusundaki suçlamalarından dolayı kızgın olan Çin, bu adımla Apple’ın Foxconn ile yaptığı üretim ortaklığının önüne geçebilir. Ayrıca böyle bir durumda Çin firmaları tarafından Boeing’e verilen uçak siparişlerinin iptali de söz konusu olacak. Pek çok şirketin üretim üssü olarak Çin’in böyle bir adım atmasının, Amerika ekonomisine kısa ve orta vadede ciddi anlamda maddi zararı olacağı belirtiliyor.