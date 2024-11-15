Steam kısa süreliğine ücretsiz oyunlar listesini yayınladı. Kısa süreliğine üç popüler oyun ücretsiz oldu! Son dönemde artan oyun fiyatları, oyuncuları çeşitli kampanyalar ve indirimler arayışına yöneltti. Bu fırsatları sunan platformların başında gelen Steam, oyunculara yeni bir kampanya sunarak üç popüler oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi. Oyunseverler bu fırsatı kaçırmadan denemeli, zira süre sonunda bu oyunlar yeniden ücretli hale gelecek.

Steam kısa süreliğine ücretsiz oyunlar hangileri?

Steam kısa süreliğine ücretsiz oyunlar arasında yer alan oyunlar: Isonzo, Millennia ve Left 4 Dead 2. Oyuncular, üç gün boyunca bu oyunları ücretsiz oynayabilecek. Üstelik, oyunları beğenenler için platform özel indirimler de sunuyor. Örneğin, normalde 5,79 dolardan satılan Left 4 Dead 2, yüzde 80 indirimle 1,16 dolara düştü. Bu indirim, 18 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Bunun yanı sıra, Isonzo oyunu da yüzde 67 indirimle 4,94 dolardan satışa sunuldu. Bu indirim fırsatı 27 Kasım’a kadar devam edecek. Son olarak, Millennia oyunu 26 Kasım’a kadar yüzde 67 indirimle 11,99 dolara alıcılarını bekliyor. Steam kısa süreliğine ücretsiz oyunlar kampanyası, oyun fiyatlarının yükseldiği bu dönemde oyunculara büyük bir avantaj sağlıyor.

Oyun dünyasında böyle fırsatlar sık sık karşımıza çıkmasa da, Steam bu kampanyalarıyla oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyor. Eğer bu oyunları denemek isterseniz, acele edin ve bu fırsatları kaçırmayın! Ücretsiz oyunlar ve cazip indirimler için Steam platformunu ziyaret edebilirsiniz.

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