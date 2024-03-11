Bu videoda Samsung’un yeni uygun fiyatlı telefonlarından Galaxy A25 5G modeline yakından bakıyoruz. A serisinin en uygun fiyatlı 5G telefonu olarak dikkat çeken Galaxy A25 5G’nin kutusundan neler çıkıyor gelin hep beraber yakından bakalım.
Samsung Galaxy A25 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161 x 76.5 x 8.3 mm / 197 gram
Ekran: 6.5 inç Super AMOLED FHD+ 120Hz 1000nit
İşlemci: Exynos 1280 5G Android 14 OneUI 6
RAM/Depolama: 6GB / 128GB
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3
Fiyat: 10.300 TL
Peki siz Samsung Galaxy A25 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde başarılı bir model mi? Ürün hakkında kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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