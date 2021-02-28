Akıllı Telefonlar
İşte OPPO F19 Pro Plus Modelinin Teknik Özellikleri
Çinli OPPO Mart ayı içerisinde F19 serisini tanıtacak. Serinin en güçlüsü ise OPPO F19 Pro Plus 5G olacak! Peki telefon neler vaad etmekte?
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Çinli OPPO önümüzdeki günlerde yeni F19 serisini tanıtacak. Hatırlarsanız “F” serisini 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oluşturan şirket, bu alandaki ilk temsilcileri de F17 ve F17 Pro kılmıştı. Şimdi ise üç cihazlık F19 serisini geliştiren üretici F19 Pro ve F19 Pro Plus modelinin teknik detaylarını neredeyse netleştirdi. Hatta F19 Pro gün içerisinde haberlerimize konuk oldu. Peki F19 Pro Plus hangi detayları ile gün yüzüne çıktı?
OPPO F19 Pro Plus Netleşmiş Durumda
Plus takısı olmasına rağmen ekran tarafında F19 Pro ile aynı olan telefon FHD+ çözünürlükte. Ekranın boyutu 6.4 inç olurken paneli AMOLED. Buna paralel olarak ekran altı parmak izi sensörü telefonda yer almakta. Daha öncesinde yapılan iddialarsa 90Hz tarama hızını beklememize olanak sağlıyor.
Gücünü MediaTek imzalı bir yongadan alan OPPO F19 Pro Plus henüz kafalardaki soru işaretini giderebilmiş değil. Öyle ki kimi kaynaklar Dimensity 800U‘ya yoğunlaşırken, kimi kaynaklar Dimensity 1200‘ü işaret ediyor. Ancak çoğunluk Dimensity 800U’da hem fikir.
Ek olarak OPPO F19 Pro Plus modelinin arka tarafında 64MP+8MP+2MP+2MP çözünürlükte dört kamera boy göstermekte. Ön taraftaki kameranın çözünürlüğü ise 32MP.
8GB RAM/128GB depolama ile gelen telefonun daha farklı opsiyonlara sahip olması muhtemel. Ayrıca 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya telefona eşlik eden donanımlardan. Son olarak fiyat tarafında 339 doları görebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
Meizu 18, 44 MP selfie kamera ile gelecek!
Kısa bir süre önce Meizu, 2 Mart’ta Flyme 9 konferansını ve 3 Mart’ta ise Meizu 18 serisinin lansmanını gerçekleştireceğini duyurdu. Paylaşılan posterler aracılığıyla standart modelin Snapdragon 8XX yonga seti ile geleceğini öğrendik. Serinin pro modeli ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca pro modelde bulunan UFS 3.1 depolama birimi ve LPDDR5 bellek ile cihazın tam bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise ortaya çıkan yeni poster, cihazın selfie kamerası ile ilgili önemli detayları gösterdi.
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Meizu 18 serisi, nasıl bir ön kameraya sahip olacak?
Bugün, Meizu Technology resmi olarak Meizu 18 Pro‘nun 44 MP çözünürlüklü ön kamerasını bir posterle paylaştı. Weibo‘da paylaşılan bu posterin ardından, kameranın 3.8 mm çapında olduğu da şirketin onayından geçti. WHYLAB kaynakları, pro modelin selfie kamerasının Rainbow Soft algoritması tarafından destekleneceğini söyledi. Cihazın ön kamerasının yüksek MP’e sahip olmasının yanı sıra kaliteli bir sensör ile gelmesi oldukça önemli. Bu iki özelliğin dengelenmesi halinde gerçekten kaliteli bir ön kamera deneyimi kullanıcılara sunulacak.
Meizu 18 serisi hakkında ortaya çıkan bilgiler her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz gün serinin pro modelinin 6.2 inçlik 2K çözünürlüklü bir ekran ile geleceği ortaya çıktı. Bununla birlikte taban modelin de aynı boyutta olacağı paylaşılan posterle kesinleşti. Qualcomm‘un 3D Sonic adını verdiği yeni nesil ultrasonik parmak izi okuyucusu da cihazlarda mevcut.
Son resmi açıklalara göre standart model, 36W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya ile gelecek. Pro model ise 40W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya bulunduracak. Bununla birlikte, cihazın kutusundan herhangi bir şarj cihazı çıkmayacak. Kamera tarafında ise cihazın 48MP+48MP+8MP+ToF sensör kamera dizilimi ile gelmesi muhtemel. 3 Mart tarihinde gerçekleşecek lansman ile cihaz hakkındaki bütün detaylar ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
OPPO F19 Pro Birçok Açıdan Netleşti
Yaklaşık 5 ay önce resmiyet kazanan F17′lerin devamı niteliğindeki F19 serisinin Pro‘su netleşti. İşte OPPO F19 Pro ve teknik detayları!
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2020 yılının Eylül ayında oluşturulan OPPO “F” serisi yeni modeller ile genişliyor. İlk olarak F17 ve F17 Pro olmak üzere iki cihaz halinde tanıtılan seri, bir süredir gündeme gelen F19 serisiyle kendini güncelleyecek. İlk serinin aksine F19’da üç cihaz bulunacak. Bu da hem çeşitliliği arttıracak, hem de F19 serisini güçlendirecek. Peki OPPO F19 serisinin ortanca modeli, yani OPPO F19 Pro neler sunacak?
Yeni seri OPPO F19, F19 Pro ve F19 Pro Plus olmak üzere üç cihazdan oluşacak. Bu üç cihazdan ikisi artık neredeyse netleşmişlen, F19 modeli hakkında bildiklerimiz sınırlı. Yani F19 Pro ve F19 Pro Plus hakkında oldukça yeterli bir bilgi birikimimiz var; ancak biz bu yazımızda OPPO F19 Pro modeline değineceğiz.
OPPO F19 Pro Bir Önceki “Pro” ile Oldukça Benzer
Özellikleri bakımından F17 Pro ile büyük benzerlik gösteren F19 Pro 6.4 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlükte olurken AMOLED hazzını kullanıcılara tattırıyor. AMOLED ile doğru orantılı olarak da ekran altı parmak izi sensörü bu modelde söz konusu.
Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alan telefon arka tarafta dört adet kameraya sahip. Bu kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olarak sıralanırken ön taraftaki kamera 16MP çözünürlükte.
4.310 mAh pile ek olarak 30W hızlı şarj desteğini beraberine getiren telefonun muhtemel fiyatı 271 dolar seviyesinde. Bu fiyatın 6GB RAM /64GB depolama seçenekli sürüm için geçerli olduğunu belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro, yenilenmiş kamera arayüzüyle geliyor!
Mart ayında tanıtılması beklenen yeni OnePlus serisi için farklı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yunan Techmaniacs tarafından paylaşılan yeni arayüz görüntüleri, OnePlus 9 Pro için bazı değişiklikleri göz önüne seriyor.
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2021 yılının ilk çeyreğinde, belki de en merak edilen cihaz ailesi, One Plus 9 serisi. Mart ayında tanıtılması ve Nisan ayında da piyasada yer alması beklenen seri, 3 modelden oluşacak. One Plus 9 ve 9 Pro modelleri haricinde aileye 9E, 9 Lite ya da 9R olarak adlandırılması beklenen bir cihaz daha bu seriyle beraber katılacak. Şirketin geçtiğimiz seride 8T modeline yer vermemesi, 9 Pro için beklentileri bir hayli yükseltmiş durumda. Bu nedenle tepe modelle alakalı birbirinden farklı birçok iddia, hemen hemen her gün gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar ise Yunan Techmaniacs sitesinden geldi.
OnePlus 9 Pro, dörtlü kamera setiyle geliyor
Yunan teknoloji sitesi Techmaniacs, bir dizi arayüz görselini internet üzerinden paylaştı. OnePlus 9 Pro modeline ait olduğu ifade edilen görseller, cihazın arayüzünde bazı detayları gösteriyor. Görsellerde ilk göze çarpan detay özellikler alanı oluyor. Bu alana göre cihaz, 6,7” büyüklüğünde 120Hz AMOLED panel ile beraber geliyor. GizmoChina’da yer alan habere göre Snadragon 888’den güç alan model, 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle geliyor.
Cihazın arka tarafında ise 48MP+50MP+8MP+2MP olmak üzere dörtlü bir kamera seti yer alıyor. Bazı kaynakların iddialarına göre OnePlus 9 Pro modelindeki 50MP değerindeki kamera, Sony üretimi IMX766 sensöründen güç alacak. 48MP’lik diğer sensör ise yine Sony üretimi IMX689 modeli olabilir. Öz çekim kamerası olaraksa şirket tek sensör kullanmayı tercih etmiş.
Arayüzde dikkat çeken değişiklik
Android 11 üzerinde çalışan OxygenOS’in sürümü ne yazık ki görünmüyor. Ancak sürüm, kamera arayüzündeki değişikliklerle kendini gösteriyor. Ayarlar menüsüne erişimin alttan olduğu yeni tasarımda video için farklı ayarlara hızlı erişim sağlamak mümkün. Ayrıca detaylara bakıldığında cihazın 8K 30FPS ile 4K 120FPS video kaydını desteklediği de görülebiliyor. Ancak cihazın geri kalan özellikleri hakkında ise herhangi bir detay görsellerde yer almıyor.
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