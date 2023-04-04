Samsung’un Galaxy Tab S9 serisi amiral gemisi tabletler üzerinde çalıştığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Raporlar, Tab S9 ailesinin bu yılın Ağustos ayında firmanın yeni katlanabilir telefonları birlikte piyasaya sürülebileceğini iddia ediyordu. Beklenen lansmandan birkaç ay önce, ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks, yaklaşan Galaxy Tab S9 Plus’ın tasarım detaylarını paylaştı. Yeni görseller tabletin tasarımına tüm açılardan iyi bir bakış sunuyor!

Galaxy Tab S9 Plus Şık Tasarımıyla Büyüledi!

Galaxy Tab S9+ın tasarımı selefinden farklı değil. Göze çarpan ilk değişiklik, artık arka taraftaki ikili kamera modülünün birbirinden ayrılması. Bu, tasarım anlayışını Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisinde ve en son A serisi telefonlarda görmüştük.

Galaxy Tab S8 Plus 285 x 185 x 5.7mm boyutlarına sahipti. Yeni sızıntı Galaxy Tab S9+’ın 285.4 x 185.4 x 5.64mm boyutlarında olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla Tab S9+, selefine kıyasla tasarım açısından boyut anlamında da pek farklı değil.

CAD görselleri Galaxy Tab S9+’ın ön yüzünde tek bir kamera olduğunu ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını gösteriyor. Cihaz dörtlü hoparlörlere sahip olmaya devam edecek ve S Pen kalemini destekleyecek. Bununla beraber cihazın oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olduğunu görüyoruz. Yine de rakipler bu konuda Samsung’dan biraz daha iyi gibi görünüyor. Ekran çerçevelerinin gerçekte ne kadar kalın olduğunu cihazı kanlı canlı gördüğümüzde anlayabileceğiz.

Kısa süre önce yayınlanan bir raporda Galaxy Tab S9 serisinde Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere iki modelin daha yer alacağı iddia edilmişti. Her üç modelin de IP67 sertifikası sayesinde su ve toza dayanıklılık sunacağı söyleniyor. Tab S9 serisinin, Galaxy S23 serisine de güç veren Snapdragon 8 Gen 2’nin özel versiyonundan güç alacağı iddia ediliyor.

Her ne kadar önceki bazı raporlar serinin henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setinden güç alacağını iddia etse de, Samsung’a özel olan Snapdragon 8 Gen 2 zaten temelde Snapdragon 8+ Gen 2’nin sahip olabileceği özellikerle bizi karşılıyor.

Samsung’un yeni tableti gerçekten çok şık görünüyor. Galaxy Tab S8 serisi de görüntü olarak piyasadaki diğer tablet modellerinden ayrılıyordu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Tab S9+’ın tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!