2 astrofotoğraf, ayın yıldız görüntüsünü yakalamak için nasıl bir araya geldi ve Ay’ın bugüne kadar çekilmiş en etkileyici fotoğraflarından birini yarattı!

Astrofotograf Andrew McCarthy ile astronom ve astrofotograf Connor Matherne başarılı bir ortaklık kurdular. İki yıl önce Ay’ın başka bir fotoğrafını zaten çekmişlerdi. Ancak ikisinin yeni başarısına kıyasla, ilki, güzelliğine rağmen, detay zenginliği açısından yeni görüntüye yaklaşmıyor.

Ayrıca bkz: ŞAHANE KOMPAKT! | Sony Xperia 5 IV Neler Sunuyor?

Etkileyici 174 megapiksele sahip fotoğraf, tek bir gecede çekilmiş 200.000 görüntünün birleşiminden oluşuyor! Fotoğraflar, son derece ayrıntılı bir kompozisyon oluşturan uydumuzun her bir parçasını yakalamak için çekildi.

Artemis I görevinin başlatılmasından ilham alan ikili, Ay’ı tekrar fotoğraflamaya karar verdi. Ayrıntılardan McCarthy sorumluyken, Matherne renklere bağlı kaldı.

Two years ago, I teamed up with fellow astrophotographer and planetary scientist @MatherneConnor to capture the most ridiculously detailed moon image we could. Over the last few months we put our heads together again to come up with something even clearer. Behold: pic.twitter.com/SebeDRJx2h

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) August 20, 2022