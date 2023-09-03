Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ve Apple TV için tasarlanmış kendi uygulamalarını tanıtmak üzere yeni bir “Apps by Apple” internet sayfasını sessizce kullanıma sundu. Bu yeni web sitesi, kullanıcıların Apple’ın önemli uygulamalarını keşfetmelerine olanak tanıyor ve iOS 17 ile gelecek yeni özellikler hakkında bilgi veriyor!

Apple, “Apps by Apple” Sayfası ile Kendi Uygulamalarını Tanıtıyor!

Bu yeni web sitesi, Apple’ın iPhone’u Avrupa’da üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve App Store dışından uygulama yüklemeye açmak zorunda kalabileceği Avrupa Birliği’nin Dijital Marketler Yasası’nın yürürlüğe girdiği bir döneme denk geliyor.

Yeni apple.com/apps web sitesi, Apple’ın uygulamalarını altı ana kategoriye ayırıyor:

İletişim: Bu kategori, “Bağlantıda kalmanızı sağlayacak uygulamaları” içeriyor. Apple’ın Mesajlar uygulaması gibi iletişim araçlarına odaklanıyor.

Bu kategori, “Bağlantıda kalmanızı sağlayacak uygulamaları” içeriyor. Apple’ın Mesajlar uygulaması gibi iletişim araçlarına odaklanıyor. Yaratıcılık: Profesyoneller ve tutkulu yaratıcılar için araçlar sunan bu kategori, Fotoğraflar gibi yaratıcı uygulamalara odaklanıyor.

Profesyoneller ve tutkulu yaratıcılar için araçlar sunan bu kategori, Fotoğraflar gibi yaratıcı uygulamalara odaklanıyor. Üretkenlik: “Sanat eserinizi yaratmak için ihtiyacınız olan her şey” sloganı altında bu kategori, kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak uygulamaları sunuyor.

“Sanat eserinizi yaratmak için ihtiyacınız olan her şey” sloganı altında bu kategori, kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak uygulamaları sunuyor. Keşif: “Dünyayı keşfedin ve kolaylıkla gezinin” sloganıyla tanıtılan bu kategori, harita ve seyahat uygulamalarına odaklanıyor.

“Dünyayı keşfedin ve kolaylıkla gezinin” sloganıyla tanıtılan bu kategori, harita ve seyahat uygulamalarına odaklanıyor. Eğlence ve Ev: Bu kategori, “İzlemek, okumak, dinlemek ve rahatlamak için harika yollar” sunuyor ve Apple TV ve diğer eğlence odaklı uygulamaları içeriyor.

Bu kategori, “İzlemek, okumak, dinlemek ve rahatlamak için harika yollar” sunuyor ve Apple TV ve diğer eğlence odaklı uygulamaları içeriyor. Sağlık ve Fitness: Son kategori ise “Zihniniz ve bedeniniz için sağlık” vurgusuyla sağlık ve fitness uygulamalarını tanıtıyor.

Web sitesi ayrıca Siri, iCloud, CarPlay ve Continuity gibi “yerleşik, sorunsuz ve kullanımı kolay” özelliklerin de vurgulandığı bir “Özellikler” bölümüne sahip.

Şirket geçen yıl kendi uygulamalarının üçüncü taraf uygulamalardan daha popüler olduğunu açıklamıştı ve bu yeni web sitesi, Apple’ın kendi uygulamalarının avantajlarını kullanıcılarına daha iyi bir şekilde anlatma amacını taşıyor gibi görünüyor. Apple kullanıcıları artık şirketin uygulama portföyünü daha iyi keşfedebilecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın kendi uygulamalarını beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!