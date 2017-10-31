İstanbul’da Stadyumlara Powerbank Getirmek Yasaklandı!

İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla beraber İstanbul’da stadyumlara taşınabilir şarj aleti getirmek yasaklandı.

Ülkemizde fanatizmin etkisi ile özellikle önemli sayılan karşılaşmalarda taraftar olayları göze çarpıyordu. Bunun neticesinde getirilen Passolig sistemine rağmen belli sorunların olması sebebiyle Beşiktaş JK tarafından Twitter’dan yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar ile stadyumlara powerbank olarak bildiğimiz taşınabilir şarj cihazları getirilmesi yasaklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile stadyumlara taşınabilir şarj cihazı (power bank) alınmayacaktır. Taraftarlarımıza önemle duyururuz. — Beşiktaş JK (@Besiktas) 30 Ekim 2017

Kararın İstanbul içi bir karar olmasına rağmen kısa sürede ülke genelinde böyle bir önlemin alınması bekleniyor. Açıkcası hem iyi hem kötü bir karar olan bu yasakla stadyumlarda yoğun yapılan flaş şovu, sık sık fotoğraf ve video kaydı birçok akıllı telefon kullanıcısının şarjını bitirecekken önlem olarak taşınabilir şarj cihazları getirilemeyecek. Ancak bir diğer yandan bu powerbank olarak bildiğimiz cihazlar hem ağır olması hem de güvenilir olmaması durumunda patlama riski bulunması neticesinde alınan bir önlem olduğu da açık.