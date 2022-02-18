İstanbul Üniversitesi Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22 Katılımcılarıyla Buluşmaya Hazırlanıyor!

Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmasıyla öne çıkan öğrenci kulübü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü’nün renkli ve prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapan Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22, bu sene Türkiye İhracatçılar Meclisi Ana Desteği ve CarrefourSA Altın Sponsorluğu ile 28 Şubat Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Platinum Sahnesi‘nde katılımcılarıyla buluşmak için gün sayıyor.

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“Nasıl Çıktı Bu Fikirler?” konseptiyle beraber alanında uzman isimleri dinleme fırsatı bulacağın, hem öğreneceğin hem de eğleneceğin, prestiji ile dikkat çekmeyi başaran etkinlikte yer almak istersen detayları aşağıda paylaşıyoruz.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları:

İlk ve Son Dizi Paneli

Salih Bademci – Oyuncu

Merve Naz Atmaca – BluTV / CMO

Hakan Bonomo- İlk ve Son / Senarist

Youtuber Paneli

Merve Özkaynak – Influencer

Flu TV/ İlker Canikligil – Yönetmen, Fotoğrafçı, Youtuber

Uras Benlioğlu – Youtuber

Ömer Şanlı – Youtuber

Gastronomi Paneli

Yağız İzgül – Şef / Yazar

Esat Özata – Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Memet Özer – Şef/ Yemek ve Restoran Yazarı / TV Programcısı

Spor ve NFT Paneli

Bora Koçyiğit – Galatasaray TV Yönetim Kurulu Üyesi

Timothy Mangnall – Capital Sports Media CEO

Sürdürülebilirlik Paneli

Emre Kurt – Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama & Kurumsal İletişim Grup Müdürü

Banu Soyak – Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Bilal Türkmen – Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Yeni Düzen Reklamcılık Paneli

Burcu Özdemir – TBWA İstanbul CEO

Ender Merter – İlancılık Ajansı Eş Başkanı / TV Programcısı

Orçun Onural – Happy People Project Ajans Başkanı

CarrefourSA/TBWA Marka İş Birliği Paneli

Melis Karatay Ebin – CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü

Ender Orfanlı – TBWA Grup Marka Direktörü

Türkiye İhracatçılar Meclisi Paneli

Burak Ateş – Genç TİM Başkan Yardımcısı

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22’nin bu seneki sponsorlarına göz attığımızda ise;

PepsiCo, Frito-Lay, Ülker, Pınar, Yves Rocher, Tchibo, MUBI, MAC, Xbox, MACFit, Lenovo, Benetton, Yapı Kredi Yayınları, Redbull, Doğadan, Obsesso, Mr. NO – Dardanel, The Body Shop gibi alanında öne çıkan markalar ile karşılaşıyoruz.

ÖNEMLİ!: Etkinlik sertifikalıdır.

Katılım sağlamak için bilet satın almak istersen; Reklam ve Pazarlama Zirvesi 22

Daha detaylı bilgi için @rpzistanbul ve @isletmekulubu Instagram hesaplarını ziyaret etmeyi unutma!