Basın Bülteni
İstanbul Üniversitesi Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22 Katılımcılarıyla Buluşmaya Hazırlanıyor!
Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmasıyla öne çıkan öğrenci kulübü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü’nün renkli ve prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapan Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22, bu sene Türkiye İhracatçılar Meclisi Ana Desteği ve CarrefourSA Altın Sponsorluğu ile 28 Şubat Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Platinum Sahnesi‘nde katılımcılarıyla buluşmak için gün sayıyor.
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“Nasıl Çıktı Bu Fikirler?” konseptiyle beraber alanında uzman isimleri dinleme fırsatı bulacağın, hem öğreneceğin hem de eğleneceğin, prestiji ile dikkat çekmeyi başaran etkinlikte yer almak istersen detayları aşağıda paylaşıyoruz.
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları:
İlk ve Son Dizi Paneli
- Salih Bademci – Oyuncu
- Merve Naz Atmaca – BluTV / CMO
- Hakan Bonomo- İlk ve Son / Senarist
Youtuber Paneli
- Merve Özkaynak – Influencer
- Flu TV/ İlker Canikligil – Yönetmen, Fotoğrafçı, Youtuber
- Uras Benlioğlu – Youtuber
- Ömer Şanlı – Youtuber
Gastronomi Paneli
- Yağız İzgül – Şef / Yazar
- Esat Özata – Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
- Memet Özer – Şef/ Yemek ve Restoran Yazarı / TV Programcısı
Spor ve NFT Paneli
- Bora Koçyiğit – Galatasaray TV Yönetim Kurulu Üyesi
- Timothy Mangnall – Capital Sports Media CEO
Sürdürülebilirlik Paneli
- Emre Kurt – Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama & Kurumsal İletişim Grup Müdürü
- Banu Soyak – Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
- Bilal Türkmen – Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Yeni Düzen Reklamcılık Paneli
- Burcu Özdemir – TBWA İstanbul CEO
- Ender Merter – İlancılık Ajansı Eş Başkanı / TV Programcısı
- Orçun Onural – Happy People Project Ajans Başkanı
CarrefourSA/TBWA Marka İş Birliği Paneli
- Melis Karatay Ebin – CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü
- Ender Orfanlı – TBWA Grup Marka Direktörü
Türkiye İhracatçılar Meclisi Paneli
- Burak Ateş – Genç TİM Başkan Yardımcısı
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22’nin bu seneki sponsorlarına göz attığımızda ise;
PepsiCo, Frito-Lay, Ülker, Pınar, Yves Rocher, Tchibo, MUBI, MAC, Xbox, MACFit, Lenovo, Benetton, Yapı Kredi Yayınları, Redbull, Doğadan, Obsesso, Mr. NO – Dardanel, The Body Shop gibi alanında öne çıkan markalar ile karşılaşıyoruz.
ÖNEMLİ!: Etkinlik sertifikalıdır.
Katılım sağlamak için bilet satın almak istersen; Reklam ve Pazarlama Zirvesi 22
Daha detaylı bilgi için @rpzistanbul ve @isletmekulubu Instagram hesaplarını ziyaret etmeyi unutma!
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