İstanbul Havalimanı, yolcularına özel yeni bir hizmet sunarak tüm kullanıcılar için ücretsiz ve sınırsız internet bağlantısını aktif hale getirdi. İGA tarafından yapılan açıklamada, bu hizmetten hem Türk hem de yabancı yolcuların yararlanabileceği belirtildi. İstanbul Havalimanı sınırsız ve ücretsiz internet bağlantısı sunmaya başladı.

İstanbul Havalimanı Ücretsiz Wi-Fi Hizmetiyle Yolcuları Sevindiriyor

Yolcular, İstanbul Havalimanı ücretsiz WiFi ağına bağlanarak kesintisiz internet deneyiminin keyfini çıkarabilecekler. Bu gelişme, seyahat ederken internete erişimde sorun yaşayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı internet hizmeti ile yolcularını sevindirecek.

İstanbul Havalimanı WiFi Nasıl Bağlanılır?

İstanbul Havalimanı WiFi nasıl bağlanılır sorusunun cevabı oldukça basit. Yolcular için iki farklı yöntem sunuluyor: cep telefonu ile giriş veya kiosk cihazlarından erişim kodu alma. Her iki yöntemde de kullanıcılar, “İGA WiFi” adlı ağa bağlanarak internete kolayca erişim sağlayabiliyor.

Cep telefonuyla bağlantı kurmak isteyen yolcular, cihazlarında “İGA WiFi” ağını seçip, açılan giriş ekranından “Cep telefonu ile giriş” seçeneğini tercih ediyor. Telefon numaralarını girerek SMS ile doğrulama yapan kullanıcılar, sınırsız internet hizmetinden yararlanabiliyor. Bu yöntem, hızlı bir bağlantı sağlamak isteyenler için ideal.

Telefon numarası olmadan giriş yapmak isteyenler için ise havalimanında bulunan kiosk cihazları devreye giriyor. Yolcular, kiosk ekranlarında pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak bir erişim kodu alabiliyor. Alınan bu kod, “Erişim kodu ile giriş yap” seçeneğiyle internete bağlanmak için kullanılabiliyor.

Yolculuk sırasında İstanbul Havalimanı ücretsiz WiFi hizmetinden faydalanarak hem işlerinizi kolayca halledebilir hem de eğlenceli bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz. İGA’nın bu yeniliği, kullanıcıların konforunu artırmak adına atılmış büyük bir adım olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gecikmiş bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!