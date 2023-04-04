Fransa’nın başkenti Paris’te halk oyuyla yasaklanan elektrikli scooter’lara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de adım geldi. Bir süredir İstanbulluların en büyük çilesi olan elektrikli scooter’lar hakkında dikkat çeken düzenlemeler yapılacak!

Elektrikli Scooter’lar Hakkında 3 Aşamalı Yol Haritası Açıklandı!

İlçe belediyeleri, operatörler ve İBB arasında bir komisyon kurulacağını açıklayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, hassas bölge ilan edilecek kent merkezlerinde elektrikli scooter’lara 12.5 kilometre hız sınırı konulacağını ve scooter kullanıcılarına eğitim verileceğini söyledi.

Buğra Gökce elektrikli scooter’larla ilgili 3 aşamalı yol haritasını, “İstanbul’da İBB tarafından 1500 scooter park alanı açılacak. İlçe belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak. Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp hız sınırı 12.5 km/s olarak düzenlenecek. Kullanıcılara operatörlerce 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak.” ifadeleriyle anlattı.

Buğra Gökce’nin verdiği bilgilere göre İstanbul’da toplam 27 bin 782 adet elektrikli scooter bulunuyor. Bu denli fazla kullanıcısı olan bir taşıtın kullanımında düzenleme yapılması artık şart olmuştu. Zira bu araçlar çeşitli kazalara sebebiyet vermenin yanında, birçok kişi bu scooter’ları kaldırımlara gelişigüzel park ediyor ve İstanbul’un bitmeyen sorunu olan kaldırıma park sorunu içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

İBB’nin konu hakkındaki detaylı planı da paylaşılmış durumda. İşte tüm detaylarıyla üç aşamalı plan:

* Skuter Park Alanları

1500 park alanı açılacak.

İlçe Belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak.

Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak.

* Hassas Bölgeler

Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek.

* Entegrasyon ve Eğitim

Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek.

Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

Bu kararlar umarız İstanbul halkını biraz olsun rahatlatır. Bu konu üzerinde sıkı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Gökce, açıklamasında “Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.



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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düzenlemeler İstanbul’u scooter çilesini bitirir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!