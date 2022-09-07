İsrail mahkemesi, İran bağlantılı bir hacker grubuna bilgi aktarmaya çalışan Savunma Bakanı Benny Gantz için çalışan eski bir temizlik görevlisini hapse attı. 38 yaşındaki Omri Goren, savcıların casusluk suçlamalarını düşürdüğü bir savunma anlaşması uyarınca üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail adalet bakanlığı, Goren’in Black Shadow bilgisayar korsanlarına Gantz hakkında bilgi gönderebileceğini ve para karşılığında bilgisayarına kötü amaçlı yazılım koyabileceğini söyledi. Ancak İsrail’in baş düşmanı İran için bile isteye casusluk yapmadığını savundu.

Avukatlarının salı günkü ceza duruşmasının ardından Times of Israel, “O bir casus değil ve bu bir casusluk skandalı değil. Bu, kendini borca bulanmış ve bir güvenlik ihlali tespit eden bir adamla ilgili” dedi.

Goren’in müfettişlere, bilgisayar korsanlarını herhangi bir bilgi vermeden kendisine para vermeleri için kandırmayı planladığını söylediği bildirildi. Geçen kasım ayında yayınlanan ilk iddianamede Goren’in İsrail medyasının hack’leme girişimleriyle ilgili haberlerini okuduktan sonra Telegram’da Black Shadow’a ulaştığı iddia edildi.

Gantz için çalıştığını kanıtlamak için bakanın evindeki masası, bilgisayarı, kasası ve vergi kayıtları da dahil olmak üzere eşyaların fotoğraflarını gönderdi. Adalet bakanlığı, Goren’in girişiminin Shin Bet güvenlik servisi tarafından engellendiğini ve hiçbir gizli materyalin ortaya çıkmadığını söyledi.

Ancak Shin Bet, Goren’in daha önce silahlı soygun da dahil olmak üzere dört kez hapis cezasına çarptırıldığı sırada savunma bakanı için çalışmasına nasıl izin verildiğine dair sorularla karşı karşıya kaldı. Ajans daha sonra, incelenme biçimindeki “prosedürel başarısızlıkları” kabul etti ve söz konusu protokollerin yanıt olarak sıkılaştırıldığını söyledi.