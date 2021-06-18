Kripto ve Blockchain
İspanya merkezli dev banka BBVA Bitcoin hizmeti sunacak!
Dev bankaların kripto para birimlerini iş süreçlerine dahil etme yarışı sürüyor. Buna yönelik en son haber ise İspanya merkezli dev BBVA’dan geldi. Dev İspanyol bankası BBVA, İsviçre merkezindeki tüm özel bankacılık müşterileri için Bitcoin hizmeti sunacak.
İspanya merkezli banka BBVA da kripto para birimlerine yönelik hizmet verecek dev bankalar arasına giriyor. BBVA, İsviçre’de bulunan özel bankacılık müşterileri için Bitcoin alım satım işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Banka tarafından yayınlanan açıklamada, BBVA’nın İsviçre’deki tüm özel bankacılık müşterilerinin kripto para alım satım ve saklama hizmetinden yararlanabileceği duyuruldu.
Banka, İsviçre’de bulunan özel bankacılık iştiraki aracılığıyla hayata geçireceği bu atılım üzerinde iki yıldan fazla süredir çalışıyor. 6 aydır da pilot operasyon yürüten banka, operasyonların sonlanması ile artık İsviçre’de bulunan özel müşterilerine Bitcoin alım satım ve saklama hizmeti sunacak. Bu hizmetin 21 Haziran’da aktif edileceğini bildiriliyor.
BBVA İsviçre’nin Müşteri Çözümleri ve Kripto Projesi Başkanı Javier Rubio, hayata geçecek olan bu hizmet ile alakalı şunları söylüyor:
“Blockchain teknolojisinde uzmanlaşmış ve bu hizmetleri uygulamak için uygun olan çok sayıda şirket ile dijital varlıkların düzenlenmesi ve benimsenmesi açısından çok gelişmiş bir ekosisteme sahibiz.”
BBVA İsviçre CEO’su Alfonso Gómez, BBVA’yı blockchain teknolojisinin benimsenmesinde referans kurum olarak konumlandırıyor:
“Kripto varlıklarının acemi dünyasına bankacılık hizmeti kalitesini getiriyoruz. Bu yenilikçi teklifle BBVA, blockchain teknolojisinin benimsenmesinde kendisini bir referans kurum olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki aylarda dijital varlık teklifini geliştirmeye ve genişletmeye devam edeceğiz”
6 ay süren test sürecinin ardından hayata geçecek olan hizmet başlangıçta yalnızca Bitcoin işlemleri ile sınırlı olacak ancak bankanın önümüzdeki süreçlerde hizmete diğer kripto paraları da entegre etmesi bekleniyor. BBVA yetkilileri bu adımı “müşterilerin portföylerini çeşitlendirmek adına atılmış bir adım” olarak tanımlıyor.
Hayata geçecek olan hizmet BBVA mobil uygulamasına da entegre edilecek. Müşteriler bu uygulamada BTC’lerini diledikleri gibi Euro, USD ya da diğer fiat para birimlerine dönüştürebilecek.
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Kripto ve Blockchain
Gate.io’dan Kripto Varlık Yönetim Yarışması | Birinciye 30.000 USD Ödül!
Gate.io, artık düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığı kripto varlık yönetim yarışmasının ilkini duyurdu. Bireysel veya takım olarak katılınabilen yarışmada, kazanan katılımcılar elde ettikleri gelirlere ek olarak; sabit miktarda para ödüllerine de sahip olacaklar. Fakat yarışmaya katılmayı düşünenleri şimdiden uyaralım çünkü başvuru için son 2 günün içindeyiz; o yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.
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Yarışmaya nasıl katılabilirim?
Gate.io tarafından duyurulan Kripto Varlık Yönetim yarışmasının katılım formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yarışmanın katılım tarihleri 3 Haziran 06:00 ve 20 Haziran 06:00 aralığı olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihler arasında bu form üzerinden başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Form üzerinde doldurmanız gereken bilgiler ise genel olarak şu şekilde; Takımınızın adı, kurucu ismi, kontak bilgileri (E-Mail, Telegram, WeChat), takımınızın bulunduğu şehir, yatırım stratejiniz, yatırım yaptığınız ana platform ve benzeri birçok bilgiyi form üzerinden doldurmanız gerekmekte. Katılım sağlamanızın ardından, yarışmanın start alacağı tarih de 20 Haziran 06:00 olarak belirlenmiş durumda. Yarışma başladığı andan itibaren 1 aylık bir sürecin sonunda yarışmacıların performansları değerlendirilecek. Yani 20 Temmuz 06:00’da, yapılacak değerlendirmelerin ardından yarışmanın kazananları açığa çıkacak.
Katılmak için gereken şartlarsa şu şekilde: Öncelikli olarak katılım gösteren takımların 12 aylık kripto para yönetim geçmişlerini gösterebilmeleri gerekiyor. Yarışma öncesinde, takımların yarışmaya başlangıç bütçelerini de önceden belirlemeleri gerekmekte. Eğer yarışmaya ana hesabınızdan katılmak istemiyorsanız da; Gate.io üzerinde bir yan hesap oluşturarak bu hesap üzerinden de yarışmaya dahil olabilirsiniz. Yarışma süresince 10 gün aralıksız olarak herhangi bir aksiyon almamanız durumunda da, Gate.io sizi inaktif olduğunuzdan dolayı yarışma dışı bırakma hakkına sahip.
Yarışma için belirlenen kurallar şimdilik bu şekilde olsa da; Gate.io yarışma esnasındaki gidişata göre kurallarda değişiklik yapılabileceğini de belirtiyor. Eğer kurallarda herhangi bir değişiklik gerçekleşirse bütün yarışmacılar yine Gate.io tarafından bilgilendirilecek.
Katılmayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini de şimdiden hatırlatalım. Umarız Türk bir ekip, Gate.io tarafından düzenlenen bu yarışmada güzel bir başarı yakalayabilir.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: yeterki, 8 saat önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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