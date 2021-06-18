İspanya merkezli dev banka BBVA Bitcoin hizmeti sunacak!

Dev bankaların kripto para birimlerini iş süreçlerine dahil etme yarışı sürüyor. Buna yönelik en son haber ise İspanya merkezli dev BBVA’dan geldi. Dev İspanyol bankası BBVA, İsviçre merkezindeki tüm özel bankacılık müşterileri için Bitcoin hizmeti sunacak.

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İspanya merkezli banka BBVA da kripto para birimlerine yönelik hizmet verecek dev bankalar arasına giriyor. BBVA, İsviçre’de bulunan özel bankacılık müşterileri için Bitcoin alım satım işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Banka tarafından yayınlanan açıklamada, BBVA’nın İsviçre’deki tüm özel bankacılık müşterilerinin kripto para alım satım ve saklama hizmetinden yararlanabileceği duyuruldu.

Banka, İsviçre’de bulunan özel bankacılık iştiraki aracılığıyla hayata geçireceği bu atılım üzerinde iki yıldan fazla süredir çalışıyor. 6 aydır da pilot operasyon yürüten banka, operasyonların sonlanması ile artık İsviçre’de bulunan özel müşterilerine Bitcoin alım satım ve saklama hizmeti sunacak. Bu hizmetin 21 Haziran’da aktif edileceğini bildiriliyor.

BBVA İsviçre’nin Müşteri Çözümleri ve Kripto Projesi Başkanı Javier Rubio, hayata geçecek olan bu hizmet ile alakalı şunları söylüyor:

“Blockchain teknolojisinde uzmanlaşmış ve bu hizmetleri uygulamak için uygun olan çok sayıda şirket ile dijital varlıkların düzenlenmesi ve benimsenmesi açısından çok gelişmiş bir ekosisteme sahibiz.”

BBVA İsviçre CEO’su Alfonso Gómez, BBVA’yı blockchain teknolojisinin benimsenmesinde referans kurum olarak konumlandırıyor:

“Kripto varlıklarının acemi dünyasına bankacılık hizmeti kalitesini getiriyoruz. Bu yenilikçi teklifle BBVA, blockchain teknolojisinin benimsenmesinde kendisini bir referans kurum olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki aylarda dijital varlık teklifini geliştirmeye ve genişletmeye devam edeceğiz”

6 ay süren test sürecinin ardından hayata geçecek olan hizmet başlangıçta yalnızca Bitcoin işlemleri ile sınırlı olacak ancak bankanın önümüzdeki süreçlerde hizmete diğer kripto paraları da entegre etmesi bekleniyor. BBVA yetkilileri bu adımı “müşterilerin portföylerini çeşitlendirmek adına atılmış bir adım” olarak tanımlıyor.

Hayata geçecek olan hizmet BBVA mobil uygulamasına da entegre edilecek. Müşteriler bu uygulamada BTC’lerini diledikleri gibi Euro, USD ya da diğer fiat para birimlerine dönüştürebilecek.