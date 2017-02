Intel fabrikasını Amerika’nın Arizona eyaletine kuracak. 7 milyar dolarlık fabrikada yarı iletkenler üretilecek. Fab 42 adını alacak olan fabrikada 10.000 kişi çalışacak ve bunların 3000’i direkt olarak şirket tarafından işe alınacak.

Bu yatırım Donald Trump’ın seçim vaatlerinde kullandığı yatırımlarından ilki olarak görülüyor. Tabii bu durum Donald Trump’ı son derece memnun etmiş durumda ancak işin ilginç yanı şirketin bu yatırımının Trump ile bir alakası yok.

Fabrikanın projesi aslında 2011 yılında başladı. O zaman şirketin CEO’su Paul Otellini dönemin başkanı Barack Obama’yı fabrikaya davet etmişti. Bilgisayar satışlarının düşmesi ve şirketin mobil markette bir türlü başarılı olamaması yüzünden Fab 42’nin üretimine 2014 yılında son vermişti. Yeni CEO Krzanich geçen sene bilgisayar satışlarının düşmesini gerekçe göstererek 12.000 kişiyi işten çıkardıklarını açıklamıştı.

Thank you Brian Krzanich, CEO of @Intel. A great investment ($7 BILLION) in American INNOVATION and JOBS! #AmericaFirst🇺🇸 pic.twitter.com/76lAiSSQ1l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017