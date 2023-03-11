Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, birçok vatandaşımız işini kaybetmişti. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü, afetzedelerin yeniden iş gücüne kazandırılmasına yönelik bir çalışma başlattı. İŞKUR tarafından Yeni Umutlar projesi hayata geçirildi!

Yaklaşık 5 Bin Depremzedeye İş Sağlayacak!

Proje kapsamında, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği (METKOSAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) ile bir protokol imzalandı.

Mersin’de yaklaşık 5 bin depremzedeye iş imkanı sunulması hedeflenen projede başvurular için sanal bir “CV havuzu” oluşturuldu. Sisteme başvuran depremzedeler, özgeçmişlerini havuza ekleyecek ve kendilerine en uygun işi bulmaya çalışacak.

Şu ana kadar 130 afetzedenin istihdam edildiği projenin ilk etabı, olağanüstü hal sürecinde devam edecek. Depremzedeler, kentin çeşitli bölgeleri ile İŞKUR binasında asılan afişlerdeki QR kod ve bu bağlantıdaki form üzerinden projeye başvuru yapabiliyor. İş verenler de meslek grupları için hazırlanan afişteki QR kod ve bu bağlantıdaki form aracılığıyla istihdam sağlayabilecekleri iş alanlarını belirleyebiliyorlar.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, depremin ikinci gününden itibaren kentteki iş dünyası temsilcileriyle görüşmelere başladıklarını söyledi. Kutlu, kentteki meslek gruplarının depremzedelerin yeni bir hayat kurabilmesi için projeye büyük destek verdiğini belirtti.

Afet bölgelerindeki bazı vatandaşların evleri gibi işlerini de kaybettiğini anlatan Kutlu, “Bu insanlar zaten çalışıyorken bir anda evlerini ve iş yerlerini kaybetmeleri nedeniyle işsiz de kaldıkları ve bu anlamda ihtiyaçlarının oluşacağını öngördük. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını devletimiz her şeyi ortaya koyarak zaten giderdi. Arkasından işe ihtiyaçları olacağını değerlendirdiğimiz için adını ‘Yeni Umutlar’ koyduğumuz projeyi hayata geçirme kararı verdik.” ifadelerini kullandı.

Umarız ki bu proje depremde büyük yaralar alan ülkemizdeki yaraların hızlıca sarılmasına ve afetzede vatandaşlarımızın yeniden işgücüne kazandırılmasına yardımcı olur.

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