İsimsiz OPPO akıllı telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı!

OPPO‘nun ismi bilinmeyen akıllı telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte gizemli OPPO modelinin tüm özellikleri.

OPPO yeni bir akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Listelerde OPPO PEYM00 model numarası ile karşımıza çıkan yeni OPPO modeli tüm özelliklerini ortaya döktü. Ancak ismi henüz ortada yok. Peki OPPO PEYM00 ne gibi özellikler sunuyor? Bu cihaz nereden çıktı? Gelin tüm bu soruların yanıtını verelim.

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OPPO PEYM00 modelinin tüm özellikleri ve detayları!

Yakın bir tarihte karşımıza çıkan isimsiz OPPO modeli merak konusu oldu. TENAA tarafından onaylanan bu isimsiz OPPO modeli, TENAA listelerinde PEYM00 model numarası ile görüntülendi. Tabi bütün özelliklerini de orada sergileyen isimsiz OPPO modeli şimdilik sadece ismini gizli tutuyor. Bunun dışında cihazın bütün özellikleri ortada diyebiliriz. Gelin bakalım OPPO PEYM00 ne gibi özellikler sunuyor.

İlk olarak 6.43 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olduğunu gördüğümüz cihaz, bu ekranda 90 veya 120Hz yenileme hızı sunacak. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip olan OPPO PEYM00, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.

Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kameraya sahip olan OPPO PEYM00, bunun hemen yanında bir 8MP‘lik kamera, bir de 2MP‘lik kameraya ev sahipliği yapıyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı ColorOS işletim sistemini kullanıyor.

Performansını muhtemelen Snapdragon 888+ veya Dimensity 1200‘den alan cihaz, bu performansı 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunan OPPO PEYM00, elektriksel anlamda gücünü 4400mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu batarya hızlı şarj destekli ancak kaç Watt olduğu henüz belli değil.

Ek olarak bir microSD kart yuvası taşımayan 5G destekli OPPO PEYM00 siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip olan cihaz 158,7 x 735 x 8,5 mm ölçülerinde ve toplam 180 gram ağırlığında.

Genel olarak baktığımızda yüksek özellikler sunan bu yeni OPPO modeli, hala bazı özelliklerini gizli tutuyor. Ancak insanlar artık özellikleri değil cihazın ismini merak ediyor. Bakalım OPPO bu yeni yüksek özellikli modeli olan PEYM00 kodlu modelini ne zaman tanıtacak. Sizce OPPO PEYM00 model numaralı bu cihazın adı ne? Hangi seriye ait bir model? Fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.