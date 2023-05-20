iQOO bu yıl içerisinde birçok akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu bağlamda uygun fiyatlı Z7 serisi içerisinde iki farklı model piyasaya sürüldü:

iQOO Z7

iQOO Z7x

Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO, iQOO Z7s isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Appauls’un raporunda iQOO Z7s’in tasarımı paylaşılmış. Görsele baktığımızda bizleri sol üst köşeye dikey bir şekilde yerleştirilmiş ikili bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kamera kurulumunun yanında ise LED flaş yer alıyor. Alt tarafta ortada da iQOO logosu gözlere çarpıyor.

Tasarım haricinde sızdırılan bilgilerde akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açığa çıktı. Sızdırılan bilgilere göre iQOO Z7 6.38 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran çözünürlüğü ise 2400×1080 (FHD+) olacak. Ekran paneli tarafında da AMOLED bir panel kullanılacak.

iQOO Z7s, kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti bulunacak. Bu yonga setine 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarja sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacak. Bu kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik edecek. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

iQOO akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung gibi markalar iQOO’nun bu hamlesine nasıl cevap verecek.