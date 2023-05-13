iQOO bir süredir yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Sadece bununla yetinmeyen şirketin bir süredir iQOO Pad isimli yeni tableti üzerinde de çalıştığı raporlanıyordu. Geldiğimiz noktada bugün iQOO Pad, 3C sertifikasını alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

iQOO Pad “PA2373”, 3C Sertifikasyon sitesinde görüldü. 3C sertifikasına göre iQOO Pad, Vivo’nun V4440L0B1-CN model numaralı 44W FlashCharge şarj cihazı ile birlikte geliyor. Bu şarj cihazı üç farklı şarj hızını destekler nitelikte:

10W

18W

44W

*Vivo Pad 2

Bundan önceki sızıntılara göre iQOO Pad, 2.8K çözünürlük sunan 12.1 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 144 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılacak.

iQOO Pad, kaputun altında MediaTek Dimensity 9000+ yonga set ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarj destekli 10.000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise iQOO Pad, arkada ikili bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

iQOO tablet pazarına girmek için oldukça uğraş veriyor. Bakalım bu pazardaki rakipleri olan Samsung, Vivo, Oppo, Apple, Xiaomi gibi markalar buna nasıl cevap verecek.