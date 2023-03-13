Çinli teknoloji devi iQOO, Çin’deki Z7 serisindeki şirketin en son telefonu olan iQOO Z7i modelini bugün resmi olarak tanıttı. 150 dolar gibi oldukça uygun bir fiyattan satılacak olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Telefonda bizleri 6.51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Telefonun kalbinde ise 5G SA/NSA desteğine sahip yeni bir MediaTek Dimensity 6020 yonga seti ve 8 GB RAM bulunuyor. Tabii telefonun 4 GB ve 6 GB RAM’e sahip sürümlerinin de olduğunu belirtelim. Bu 150 dolarlık fiyat 4 GB RAM’li sürüme ait.

iQOO Z7i 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera içeren çift arka kamera kullanılıyor.. Ön tarafta ise 5 megapiksel kamera var. Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. Telefon ayrıca 15W şarj desteği ile 5000mAh pile de sahip.

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Bu model şimdilik Çin ve Hindistan pazarında satışa sunulacak. Türkiye pazarını ise iQOO yine pas geçecek gibi görünüyor. Giriş – orta segmentte yer alacak olan bu telefon sunduğu bu özellikler ile dikkatleri üzerine çekecek.

İçindekiler iQOO Z7i özellikleri

iQOO Z7i özellikleri

6.51 büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6020 7nm işlemci (2 x 2.2GHz Cortex-A76 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G57 MC2 GPU’lu

128GB (UFS 2.2) depolama alanına sahip

4GB / 6GB / 8GB LPDDR4x RAM

OriginOS Ocean ile Android 13

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP arka kamera f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro sensör

F/1.8 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Boyutlar :164.05×75.60×8.15mm

Ağırlık: 186g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

15W hızlı şarj ile 5000mAh kapasiteli batarya