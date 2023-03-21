Yeni iQOO Z7 serisi Çin’de piyasaya sürüldü. Standart model Z7 ve Z7x modellerinden oluşan seri dikkat çeken tasarım ayrıntıları ve etkileyici özellikleri ile bizleri karşılıyor. Gelin şimdi hep beraber her iki telefonun da ayrıntılarına göz atalım.

iQOO Z7 Özellikleri

Tasarım tarafından başlayacak olursak, iQOO Z7 ve Z7x, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve arka panelde kare şeklinde bir kamera modülü ile neredeyse aynı dış görünüşe sahip. Her iki telefon da merkeze hizalanmış kamera delikli 6,64 inç boyutunda LCD bir ekran ile geliyor. Söz konusu ekran her iki cihaza da FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, adaptif parlaklık, DC Karartma ve HDR10 özelliklerini kazandırıyor.

Görüntüleme cephesinde, iQOO Z7 serisi çift arka kamera kurulumunu bünyesinde barındırıyor. Baz model olan Z7’de mevcut kurulum, OIS teknolojili 64MP birincil sensör ve 2MP ikincil lensten oluşuyor. iQOO Z7x’te olan ikili kurulumda ise 50MP ana kamera ve 2MP ikincil sensör yer alıyor. Telefonların ön kamera çözünürlükleri ise sırasıyla 16MP ve 8MP.

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Performans boyutunda, ana model Z7 Snapdragon 782G işlemciden güç alırken, Z7x Snapdragon 695 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Öte yandan, her iki telefon da 12GB’a kadar RAM ve 256GB yerleşik depolama alanına sahip. Yine her iki cihazda Sanal RAM genişletme teknolojisi ve bir VC sıvı soğutma sistemi bulunmakta. Pil dayanıklılığı açısından Z7, 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ünitesi tarafından besleniyor. Z7x ise daha büyük bir 6.000mAh pil hücresine sahip ancak şarj hızı maksimum 90W’da kadar çıkabiliyor. Yazılım açısından, iki akıllı telefon da Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 ile çalışıyor. Söz konusu seri ayrıca, Atomik Mavi, Sonsuz Turuncu ve Uzay Siyahı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip.

iQOO Z7 Fiyat Seçenekleri

iQOO Z7

8GB RAM + 128GB 1.599 RMB (~232 $)

8GB RAM + 256GB 1.799 RMB (~ 246 $)

12GB RAM + 256GB 1.999 RMB (~ 276 $)

iQOO Z7x

6GB + 128GB 1.299 RMB (~188 $)

8GB + 128GB 1,399 RMB (~203$)

8GB + 256GB 1,499 RMB (~217$)