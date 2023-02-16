Çinli dev iQOO‘dan yeni canavarlar gelmeye devam ediyor. Bugün firma sürpriz bir şekilde iQOO Neo 7 modelini resmi olarak tanıttı. 360 dolar fiyat etiketine sahip olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin telefonun özelliklerine göz atalım.

Telefonda bizi 6.78 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran karşılıyor. Kaputun altına baktığımızda ise MediaTek Dimenstiy 8200 yonga setini görünüyor. RAM tarafında ise 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB‘lık alanları görüyoruz.

Neo 7’nin arkasında f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera ve önünde ise f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera yer alıyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon bakalım ülkemiz pazarında satışa sunulacak mı?

İçindekiler iQOO Neo 7 özellikleri

iQOO Neo 7 özellikleri

6.78 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Mali-G610 MC6 GPU ile 3.1GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 4nm işlemci

8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5 RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip

f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

Boyutlar: 164.81×76.90×8.58mm; Ağırlık: 193g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

120W hızlı şarjlı 5.000 mAh kapasiteli batarya