Çinli dev iQOO‘dan yeni canavarlar gelmeye devam ediyor. Bugün firma sürpriz bir şekilde iQOO Neo 7 modelini resmi olarak tanıttı. 360 dolar fiyat etiketine sahip olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin telefonun özelliklerine göz atalım.
Telefonda bizi 6.78 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran karşılıyor. Kaputun altına baktığımızda ise MediaTek Dimenstiy 8200 yonga setini görünüyor. RAM tarafında ise 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB‘lık alanları görüyoruz.
Neo 7’nin arkasında f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera ve önünde ise f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera yer alıyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon bakalım ülkemiz pazarında satışa sunulacak mı?
İçindekiler
iQOO Neo 7 özellikleri
- 6.78 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran
- Mali-G610 MC6 GPU ile 3.1GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 4nm işlemci
- 8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5 RAM
- 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip
- f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera
- f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Stereo hoparlörler
- Boyutlar: 164.81×76.90×8.58mm; Ağırlık: 193g
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC
- 120W hızlı şarjlı 5.000 mAh kapasiteli batarya