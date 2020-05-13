Akıllı Telefonlar
iQOO Z1 5G tasarım detayları ortaya çıktı.
iQOO Z1 5G, tasarım detayları ortaya çıktı. vivo firmasının üreteceği cihazın amiral gemisi özelliklere sahip olması bekleniyor.
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iQOO Z1 5G tasarım ve renk seçenekleri belli oldu!
vivo iQOO yeni amiral gemisi cihazı Z1 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. MediaTek firmasının Dimensity 1000+ işlemcisini tanıtmasının hemen ardından aynı işlemciyi kullanacaklarını açıklayan vivo, cihaz adını o dönem açıklamamıştı. Ancak gelen bilgiler Dimensity 1000+ işlemcili telefonun Z1 5G olacağı yönünde. 19 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak cihazın tasarımları ve renk seçenekleri de belli olmuş oldu. Firmanın Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla görsellerine ulaşılan cihazın, özellikle günümüz Android telefonlarında görmeye sık rastladığımız tasarım detaylarına sahip olduğu öğrenildi. Arka tarafta çerçeve içerisine alınmış kamera kurulumuna yer verilirken, parmak izi okuyucusu da ekran altına yerleştirilmiş.
Ekran tarafının tasarımı daha önceden belli olan cihaz, delikli ekran ile bizleri karşılıyor. 144Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen cihazın, bir adet de ön kamerası bulunmakta. İçinde yer alan işlemciden kaynaklı 5G özellikli olacak cihaz hakkında daha fazla bilgi henüz bulunmamakta. Weibo üzerinden yapılan paylaşımla renk isimlendirmesi de ortaya çıkan cihazın, İngilizce çeviri sonrasında “uzay mavisi” ve “galaksi gümüşü” şeklinde koyu mavi ve gümüş renklerine sahip olacağı ortaya çıktı. 19 Mayıs tarihinde satışa çıkacak cihaz an itibariyle Çin’de ön siparişe uygun durumda.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12 global sürümü, gelecek hafta beta olarak yayınlanacak!
Xiaomi kendi ülkesi Çin’de, MIUI 12 sürümünü halihazırda kullanıcılar için indirilebilir hale getirmiş ve bazı modeller için beta sürümlerini yayınlamıştı. Çok geçmeden global sürümle ilgili bilgiler de gelmeye başladı.
Bugün ortaya çıkan detayla birlikte, Xiaomi, MIUI 12 sürümünü 19 Mayıs 2020 tarihinde yapacağı küresel etkinlikten hemen sonra, sürümü destekleyen tüm modeller için beta sürümünü yayınlayacak. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan cihazlar için de beta sürümüne ulaşım mümkün olacak. Xiaomi, söz konusu etkinlikte MIUI 12 arayüzünü resmen tanıtacak ve yeni özelliklerden bahsedecek.
Geçtiğimiz nisan ayında, Xiaomi birçok model için MIUI 12 sürümünü duyurmuş ve sürüme geçiş için bazı kaynak dosyaları yayınlamıştı. Ancak söz konusu dosyalar MIUI 12’nin Google hizmetlerinden yoksun, sadece Çince ve İngilizce destekleyen yapılarına sahipti. Şimdi ise Global anlamda mevcut sürümü bekleyen kullanıcılar derin bir nefes alacak ve MIUI 12’nin beta sürümünü 19 Mayıs tarihinden sonra cihazlarına yükleyebilecek.
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Söz konusu beta sürümlerinin, halen stabil olmadığını ve beta adı altında özellikle test amaçlı yayınlandığını da ekleyelim. Ayrıca beta sürecine katılmadan önce telefonunuzun bootloader kilidinin açık olması ve TWRP’nin halihazırda cihazınızda yüklü olması gerektiği de hatırlatalım.
MIUI 12 beta sürümüne kavuşacak cihazlar ise şu şekilde
Xiaomi Mi cihazlar
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6X
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
Redmi cihazlar
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi K20 / Mi 9T
Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
Redmi Note 7 / 7S
Redmi K30 5G
Redmi K30 4G / Poco X2
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 5 AI / Redmi Note 5 Pro (Whyred)
Akıllı Telefonlar
Huawei Türkiye, 2020 yılı 1. çeyrek değerlendirmesini yaptı!
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Üretim ve hizmetlerini aksatmayarak globalde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,4 artırmayı başardı. Küresel akıllı telefon sevkiyatında dünya 2.’liğini koruyan Huawei, tüketici elektroniği satış gelirlerini yüzde 3,9 oranında artırdı.
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Pandemi sürecinde çalışmalarımız devam ediyor!
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı açıklamada, “Hepimizin bildiği gibi, dünya son 2 ayda ciddi bir şekilde değişti. Hepimiz hayatlarımıza devam etmeye ve işimizi doğru bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin ne Türkiye’de ne de küresel olarak markamızı ve hizmetlerimizi durdurmadığını söyleyebilirim. Tüketicilerimiz için zengin bir cihaz ve servis eko-sistemi oluşturmak için çok çalışmayı hiç bırakmadık. Örnek olarak, HUAWEI Çin’de pandemik dönemde satışlarını artıran tek şirketti” dedi.
Tüm endüstrinin karşı karşıya olduğu büyük dış zorluğa rağmen, istikrarlı bir büyüme ile yolumuza devam ediyoruz. Güncel IDC raporuna göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde firmamız, yıllık yüzde 1,4 artışla 192,2 milyar CNY (25,7 milyar USD) gelir elde etti. Küresel tüketicilerin desteğiyle, Huawei’nin tüketici elektroniği satış gelirleri yüzde 3,9 büyüdü.
Ekosistem gelişiminde önemli atılımlar yapıldı. Mevcut ABD yönetiminin getirdiği kısıtlama ile karşı karşıya kalan firma, müşterilerine sürekli destek sağlamak için AppGallery’i geliştirdi. Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı ve ekosistem gelişiminde istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme gösterdi.
Seth Wang, “İlerlemek için her zaman daha fazlası var, ancak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Eklemem gereken önemli bir nokta var; Türkiye, HMS eko-sistemi ve AppGallery’i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Yerel ekibimiz bunun için fazladan yol kat ediyor. Türkiye’de toplam pazar payı hedefimiz yüzde 30 ve bunun yüzde 20’sini ise AppGallery yani HMS destekli telefonlarımız oluşturuyor.
Huawei, küresel akıl telefon sevkiyatında 2. sırada, Çin’de ise 1. sırada
2020 yılının ilk çeyreğinde şirket, küresel akıllı telefon sevkiyatında 2. sırada yer alırken Çin’de 1 numarayı korudu. Huawei, Çin pazarında yıldan yıla yüzde 6 oranı ile büyüme sağlayan tek üretici oldu. 8 milyondan fazla 5G akıllı telefonun sevkiyatıyla, firmanın dünyanın önde gelen 5G cep telefonu tedarikçisi olma durumu tartışmasız bir şekilde korundu. Ayrıca, Süper Çözünürlüklü fotoğrafçılığa ve güçlü kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonlardan oluşan P40 Serisi’ni piyasaya sürdü.
Seth Wang konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mate XS, önemli bir kitlenin hayran kaldığı üst düzey Huawei ürünlerinden biri oldu. Bu ürün, Türkiye’de de büyük ilgi uyandırdı. Artık yerel müşteriler Huawei ürünlerini çok iyi biliyor. Huawei telefonlar sadece medya tüketen cihazlar değil, aynı zamanda üretim ve iş birliği için de kullanılabiliyor.
PC grubu ürünleri de piyasadaki en ünlü ürünler arasına katıldı. Huawei 2019’dan beri Türkiye’de MateBook ürünlerini satmaya başladı. Artık Türkiye’de dizüstü bilgisayar pazarında ciddi atılımlar yapacak. MateBook serisi sadece Huawei Online Mağazası’nda değil, her yerde satılıyor; zincir teknoloji mağazalarından çevrimiçi e-ticaret web sitelerine kadar. Çoklu ekran iş birliği gibi ileri teknoloji özellikleri ile MateBook serimiz Türk kullanıcılar tarafından sıcak karşılandı.”
Seth Wang PC grubu konusunda yaptığı bilgilendirme sırasında “İlk iki hafta içinde ilk MateBook 15 stoklarımız tükendi. Ayrıca, Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşimini temelden değiştiren Çoklu Ekran Paylaşımı ve AppMultiplier gibi devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Yeni akıllı saatimiz Huawei Watch GT 2e de Watch GT2’de olduğu gibi tüketicilerimizden büyük ilgi görmeye başladı” dedi.
Huawei, kullanıcılara farklı şekillerde ulaşmak için bazı yeni programlar başlattı. Online mağaza bu girişimin yeni sonuçlarından biri. Mart 2020’de açılan Online mağaza her gün daha çok sayıda kullanıcının sık sık ziyaret ettiği bir yer platform haline geldi. E-ticaret web sitesi yakında müşterilere 360 derece satış platformu sunacak. Tüm ürünler online mağazada bazı avantajlar ve promosyonlar ile tüketicilere sunuluyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20 serisi hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı söylentiler yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunabileceği yönündeydi. Bu söylentilerin sebebi S20 serisinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunması olabilir. Bununla birlikte bugün aynı kaynak bazı yeni bilgilerle geri döndü. Yenileme hızı maliyeti arttırdığı için taban Note 20 modelinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunmayabilir açıklamasını yaptı.
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Galaxy Note 20 serisi ile ilgili söylentiler kim tarafından paylaşıldı?
Display Supple Chain Consultants‘ın kurucusu ve CEO‘su olan Ross Young, bu söylentileri hesabından paylaştı. Ross Young‘a göre Galaxy Note 20 yüksek tazeleme hızı yerine 60 Hz ekran tazeleme hızı kullanacak. Note 20+ ise 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ross Young, bu bilgilerin Samsung tarafından onaylandığını fakat kamuoyu tepkisi tahmin edilemediği için paylaşmadıklarını belirtiyor. Taban model olan Note 20‘de hem ekran çözünürlüğünde hem de tazeleme hızında düşüş olacağı için cihazın ucuz olacağı tahmin ediliyor.
Note 20 Update – while the Note 20+ remains LTPO and 120Hz, the Note 20 will be LTPS and 60Hz. Makes sense since LTPO costs more and should appear first in premium models. You can do 120Hz with LTPS, but it consumes a lot of power. LTPO is the best implementation for 120Hz.
— Ross Young (@DSCCRoss) May 12, 2020
Samsung‘un bu hareketinin nedeni, şu anki mevcut LTPS teknolojisiyle üretilen 120 Hz ekranlar oldukça fazla güç tüketmekte. Bu güç tüketimini azaltmak ise maliyetli bir ekran anlamına geliyor. Note 20 serisinin Plus modelinde bulunacak olan ekran LTPO destekli bir panel olacak. Ross Young bu ekran için “120 Hz için en iyi çözüm” ifadesini kullandı.