iQOO Pad Air resmen tanıtıldı. Çok sayıda uygun fiyatlı tablet arasında iyi bir oyun performansı sunanları bulmak zor olabilir. Genellikle, bütçe dostu seçenekler giriş seviyesi veya daha düşük orta seviye işlemcilerle gelir. Ancak, iyi performans sunan ve bütçenizi aşmayacak bir seçenek arıyorsanız, iQOO Pad Air tam size göre. Bir de Türkiye’de satılsa…

iQOO Pad Air Tanıtıldı: Uygun Fiyata Yüksek Performans Sunuyor

Geçen ay Çin’de piyasaya sürülen ve şimdi uluslararası pazarlara yönelen iQOO Pad Air, diğer uygun fiyatlı seçeneklerden farklı kılan şeyin işlemcisi olduğunu belirtmek önemli.

Çoğu bütçe dostu tablet, MediaTek Helio gibi nispten düşük güçlü işlemcilerle gelirken, iQOO Pad Air’de 2020 ve 2021 yılının amiral gemisi katili akıllı telefonlarında sıkça gördüğümüz Snapdragon 870 bulunuyor. Qualcomm’un bu işlemcisi eski olabilir ancak hala güçlü bir performans sunuyor, özellikle de oyunlar için.

iQOO Pad Air’i satın almaya değer kılan sadece işlemci değil. iQOO, bu işlemciyi 12 GB’a kadar RAM ile eşleştirmiş durumda, bu, yoğun kaynak kullanan uygulamaları ve oyunları sorunsuz çalıştırmak için fazlasıyla yeterli

Depolama konusunda da endişelenmenize gerek yok. Tablet, 512 GB’a kadar depolama alanı sunuyor, bu da büyük boyutlu dosyaları saklamak için idealdir. Genişletilebilir depolama seçeneği ise ne yazık ki yok.

Ayrıca iQOO Pad Air, 44W hızlı şarjı destekleyen 8500 mAh pil ile donatılmış duruda. Bu, oyun oynarken priz yakınında olma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Tablet, oldukça büyük boyutlu bir ekrana da sahip.

11,5 inçlik LCD ekran, 2880 x 1840 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 500 nit’e kadar parlaklık sunuyor. iQOO Pad Air, 3:2 en boy oranıyla sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

iQOO Pad Air sadece bir oyun tabletinden daha fazlası. Verimlilik odaklı bir tabletten bekleyeceğiniz her şeye sahip olan cihaz, iQOO Pencil ve iQOO Keyboard Air gibi aksesuarlarla uyumlu. Bu aksesuarlar, yaratıcı ve ofis işlerinizi kolayca yapmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca Pad Air, dört hoparlör sistemi, çift bantlı Wi-Fi, NFC, USB 3.2 Gen 1 ve Bluetooth 5.2 gibi özelliklerle geliyor, bu sayede bağlantılar yönünden bir eksik çekmeyeceksiniz.

iQOO Pad Air Fiyatı

iQOO Pad Air, Çin’de 250 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel model için geçerli.

256 GB depolama alanına sahip model, 277 dolar fiyat etiketine sahip. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 320 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip tepe model ise 360 dolar fiyatla satılıyor.

Pad Air’in küresel lansmanı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Ancak Vivo’nun uluslararası pazarlar için benzer özellik sunan bir modeli bulunuyor. Vivo Pad Air olarak bildiğimiz model de ne yazık ki Türkiye’de satışta değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iQOO’nun bu yeni tableti almaya değer mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!