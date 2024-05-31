Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Pad 2 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Pad Air tanıtıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Pad 2 neler sunuyor?

Tablet 2800×1968 piksel (2.8K) çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını ve HDR’ı destekler nitelikte. 12.05 inç büyüklüğündeki ekranda LCD bir panel kullanılıyor. Bunların haricinde tablet, DCI P3 renk gamını, 240 hz dokunmatik örnekleme oranını ve 600 nit tepe parlaklığı destekliyor.

iQOO Pad 2 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 (128 GB olan modelde UFS 3.1) dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarj destekli 10.000 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor. Tablet için dört varyasyon satışa sunuluyor:

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: 350 dolar

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 395 dolar

12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 435 dolar

12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama: 480 dolar

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Kamera tarafında ise Pad 2 8 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.