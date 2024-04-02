Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Pad 2 Pro isimli yeni tableti üzerinde çalışıyor. Tablet hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Pad 2 Pro işlemcisi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Pad 2 Pro işlemcisi neler sunacak?

Google Play Console listesine göre iQOO Pad 2 Pro işlemcisi MediaTek Dimensity 9300 olacak. iQOO Pad 2 Pro işlemcisine 12 GB RAM eşlik edecek.

Bir önceki nesil: iQOO Pad Air

Pad Air orta segment bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2800×1840 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını ve HDR10’u destekler nitelikte. 11.5 inç büyüklüğündeki ekranda LCD bir panel kullanılıyor.

iQOO Pad Air kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 870 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarj destekli 8500 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor. Tablet için dört varyasyon satışa sunuluyor:

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: 249 dolar

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 277 dolar

12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 319 dolar

12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama: 361 dolar

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Kamera tarafında ise Pad Air 8 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.