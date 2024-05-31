Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir tablet piyasasında. iQOO Pad ve iQOO Pad Air gibi modelleriyle sevilen marka geldiğimiz noktada bugün iPad rakibi iQOO Pad 2 Pro tabletini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

iQOO Pad 2 Pro neler sunuyor?

iQOO Pad 2 Pro 3096 x 2064 piksel 3K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 13 inç LCD ekrana sahip. 900 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bu ekran aynı zamanda 240 hz dokunmatik örnekleme hızını da destekliyor.

Kaputun altında, 8 GB/12 GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/512 GB UFS 4.0 dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti bulunuyor. Cihaz, 66W hızlı şarjı destekleyen 11.500 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 13 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

Tabletin fiyatlandırmaları ise şu şekilde: