iQOO Neo 8 serisi Çin’de düzenlenen lansman ile birlikte piyasaya sürüldü. Vivo alt markası ilk kez Neo serisinde bir Pro modeli piyasaya sürüyor. Lansman ile birlikte iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro duyurulmuş oldu. İlki, geçen yılki Neo 7’nin halefi olarak geliyor. Ayrıca Neo 8 ve Neo 8 Pro arasında birkaç farklı temel farklıları ile beraber geliyor. Cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro özellikleri

iQOO Neo 8 serisi, dikdörtgen bir arka kamera modülüne ve merkeze hizalanmış delikli bir ekrana sahip. Her iki telefon da 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla birlikte geliyor. Akıllı telefonlar ekran içi parmak izi okuyucu, 1.300 nit pik parlaklık, HDR10 desteği ve Vivo’nun V1+ görüntü çipi ile geliyor.

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Görüntüleme cephesinde, iQOO Neo 8 Pro, OIS destekli 50MP Sony IMX866VCS ana sensöre ve 8MP ultra geniş açılı lense sahip. Öte yandan, normal iQOO Neo 8, 2MP derinlik sensörü ile 50MP OIS özellikli bir ana lens ile geliyor. Her iki telefonda da 16MP ön kameraya sahip.

Donanım kısmında, iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro sırasıyla Snapdragon 8+ Gen 1 ve Dimensity 9200+ işlemcilerden güç alıyor. Her iki telefon da 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanına sahip. Ayrıca sanal RAM teknolojisi de var. Cihazlar bir VC sıvı soğutma ısı dağıtma sistemi ile donatılmıştır. iQOO Neo 8 ikilisi, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesi ile destekleniyor. Üstte OriginOS 3 kaplamalı Android 13 ile birlikte geliyor.

iQOO Neo 8 Pro, çift X Eksenli doğrusal motora sahip. Normal ve pro modeldeki bağlantı seçenekleri arasında USB-C bağlantı noktası, NFC, IR Blaster, WiFi, Bluetooth ve 5G yer alıyor.

Fiyat

iQOO Neo8 ve Neo8 Pro, deri kaplamalı Turuncu, Mavi ve Siyah renk seçeneklerine sahiptir.

iQOO Neo8 12GB+256GB – 2499 yuan (354 dolar)

iQOO Neo8 12GB+512GB – 2799 yuan (396 dolar)

iQOO Neo8 16GB+512GB – 3099 yuan (439 dolar)

iQOO Neo8 Pro 16GB+256GB – 3299 yuan (467 dolar)

iQOO Neo8 Pro 16GB+512GB – 3599 yuan (510 dolar)