Honor bir süredir yeni akıllı telefonları Honor 90 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon serisi iki modelden oluşacak. Bunlar Honor 90 ve 90 Pro olacak. Honor 90 serisi 29 Mayıs tarihinde Çin pazarında tanıtılacak. Ancak telefonların teknik özellikleri şimdiden sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Honor 90, kaputun altında Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setini daha önce Xiaomi 13 Lite’da da görmüştük. Honor 90 Pro ise geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile birlikte piyasaya sürülecek.

Batarya tarafında iki akıllı telefonda da aynı batarya kullanılacak. Bu batarya 5000 mAh büyüklüğünde olacak. Honor 90, 66W kablolu hızlı şarjı desteklerken Honor 90 Pro 90W veya 100W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.

Kamera tarafında ise Honor 90, 200 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kamerada Samsung ISOCELL HM1 sensör kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ikincil ve 2 MP çözünürlüğünde üçüncül bir kamera eşlik edecek. Honor 90 Pro da aynı şekilde 200 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kamerada Samsung ISOCELL HM1 sensör kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu ana kameraya 32 MP çözünürlüğünde ikincil ve 12 MP çözünürlüğünde üçüncül bir kamera eşlik edecek.

Honor akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım rakipleri Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme gibi markalar bunun karşısında ne yapacak?