iQOO Hindistan’ın CEO’su bugün, firmanın 12 Aralık’ta tanıtılacak olan iQOO 12 modelini duyuran bir afiş paylaştı. Bu telefon, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini barındıran ilk akıllı telefon olacak. Afiş ayrıca cihazın Amazon’dan satın alınabileceğini de doğruluyor. Ayrıca iQOO’nun, BMW M Motorsport ile işbirliği yaparak otomotiv markasının ayırt edici üç renkli şeritlerini içeren farklı renk seçenekleri sunacağı görünüyor.

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Çin’de 7 Kasım’da duyurulacak olan iQOO 12 ve 12 Pro, Türkiye pazarını pas geçecek. Pro modelinin Çin pazarına özgü olacağı, ancak standart sürümünün birden fazla pazarda sunulacağı söylentiler arasında. İşte iQOO 12’nin sızdırılan teknik özelliklerine dair bazı detaylar;

İçindekiler iOQQ 12 özellikleri

iOQQ 12 özellikleri

Raporlara göre iQOO 12, 6,78 inç düz OLED panele sahip olacak ve 1,5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık sunacak. Çin modeli OriginOS 4 ile çalışırken, Hindistan modeli FunTouch OS 14 tabanlı Android 14 kullanacak.

Snapdragon 8 Gen 3 destekli cihazın Çin’de 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama ve 120W hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh bir pil ile geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, cihazın ön kamerası 16 megapiksel olacak ve arka tarafta 50 megapiksel (OIS destekli OmniVision OV50H), 50 megapiksel (Samsung JN1 ultra geniş), 64 megapiksel (OV64B periskop telefoto) üçlü kamera kurulumu bulunacak.

iQOO 12’nin ayrıca gelişmiş bir oyun deneyimi sunmak için özel Q1 ekran çipi, Wi-Fi 7, çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, çift frekanslı GPS, IR blaster, çift stereo hoparlör ve ekstra büyük hoparlörle geleceği bekleniyor. Ayrıca, dokunsal geri bildirim için X ekseni doğrusal motoru bulunacak. Beyaz versiyonunun 8,1 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında olacağı söyleniyor. Ayrıca BMW M Motorsport logosu ve üç renkli şeritlere sahip olacak. Siyah versiyonunun da cam siyah renginde olacağı belirtiliyor. Çin pazarında ise deri dokulu arka yüzeye sahip kırmızı bir modelin sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak bu modelin Çin’e özel olabileceği düşünülüyor.