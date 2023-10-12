iQOO, kendi ana pazarı olan Çin’de iQOO 12 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürme hazırlığı içerisinde. Ancak resmi duyuru öncesi yeni bir sızıntı, yüksek seviyeli iQOO 12 Pro modelinin temel özelliklerine dair bazı önemli bilgiler sunuyor.

Bu bilgiler, Çin merkezli bir mikroblog sitesi olan Weibo’daki tanınmış bir sızıntı kaynağı olan DCS’den geliyor. Çinli telefon üreticisinin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu, son derece yeni bir Samsung E7 AMOLED ekranı taşıyacak gibi görünüyor. Bu ekranın kavisli kenarlara sahip olabileceği ve Goodix tarafından geliştirilen entegre ultrasonik ekran altı parmak izi sensörünü barındırabileceği iddia ediliyor. Bilinmeyenler için, bu ekranın 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

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Sızıntı kaynağı ayrıca iQOO 12 Pro’nun toz ve suya dayanıklılık konusunda IP68 derecesi ile geleceğini belirtiyor. Ayrıca iQOO 12’nin doğal etkilere karşı koruma sağlayan bir IP64 derecesine sahip olacağı söyleniyor. Bu noktalar dikkate alındığında, bahsi geçen bilgiler bu telefonla ilgili elimizdeki verileri oluşturuyor. Ancak daha önceki raporlar, başka bazı temel özelliklere de ışık tutmuştu. Cihazın içinde, muhtemelen 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama sunan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti olacağı tahmin ediliyor.

Bu güçlü cihaz, 120W’a kadar hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor ve 5.400mAh kapasiteli büyük bir pil paketiyle geliyor. Üst düzey akıllı telefonun arka yüzünde, muhtemelen 50 megapiksel birincil bir sensör ve 64 megapiksel periskopik bir yakınlaştırma lensi içeren bir OmniVision OV50H kamera modülü bulunacak gibi görünüyor. Ayrıca, bu kamera modülünün muhtemelen ultra geniş açılı bir sensöre de sahip olacağı bekleniyor.