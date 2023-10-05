QOO, Vivo’nun bir yan kuruluşu olarak, yakında iQOO 12 akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Vivo’nun Başkan Yardımcısı Jia Jingdong, bu serinin bir “performans şampiyonu” olacağını belirtiyor, bu da tüketicilerin cihazdan önemli performans iyileştirmeleri ve heyecan verici sürprizler bekleyebileceklerini gösteriyor.

iQOO 12’nin öne çıkan özelliklerinden biri, genellikle üst düzey modellerde bulunan periskop tarzı bir telefoto kameraya sahip olmasıdır. Bu, cihazı bu tür bir kamerayı içeren ilk standart sürüm akıllı telefon yapar. Tahminlere göre, iQOO 12, önceki modele göre daha düşük bir çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olacak. Bu, ekran netliği ile güç verimliliği arasında denge sağlamayı amaçlıyor.

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Cihazın gücünü, yakında çıkacak olan Qualcomm’un amiral gemisi çipi olan Snapdragon 8 Gen 3’ten alacağı söyleniyor. Bu çip, yüksek performanslı bir konfigürasyona sahip ve %15 daha fazla performans sunması bekleniyor. iQOO 12’nin 50 MP birincil kameraya sahip olması, 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunması ve 512 GB’dan 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Cihazın tasarımı, düz bir ekrana ve ayırt edici çerçevesiz bir Deco tasarımına sahip olabilir. Hızlı şarj konusunda 100W ve 200W seçenekleri tartışılıyor. Ancak iQOO 11S’nin zaten 200W hızlı şarjı desteklediği göz önüne alındığında, iQOO 12’nin bu hızı aşması muhtemel. iQOO 12, özellikle performans ve kamera özellikleri açısından dikkate değer bir akıllı telefon olması bekleniyor. Ancak lensle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmış değil.