Android telefon üreticileri Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilmiş yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu heyecan verici çip, yıllık Snapdragon Zirvesi etkinliğinin bu ay sonunda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. iQOO 12, bu özelliklerle dolu akıllı telefonlardan biri olacak ve aylardır merakla beklenen özelliklerine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise cihazın kamerasıyla ilgili yeni ve heyecan verici bir sızıntı gün yüzüne çıktı.

iQOO 12 ile ilgili son bilgiler güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’dan geldi. Bu kaynak, telefonun arka kamera özelliklerini Weibo’da paylaştı ve iQOO 12’nin arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını belirtti. Bu muhteşem kamera sistemi, optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisi ile donatılmış 50MP OmniVision OV50H birincil sensör tarafından yönlendirilecek.

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Sızıntıya göre, bu özel OmniVision sensörünün boyutu oldukça etkileyici, 1/1,28 inç. Ancak, ilginç bir şekilde, iQOO’nun bunu 1/1.3 inç olarak pazarlayabileceği söyleniyor. Bu yeni nesil görüntüleme sensörü, popüler Sony IMX966 ile rekabet edebilecek biraz daha küçük olan 1/1,4 inçlik bir sensörle yarışacak. OmniVision’ın en son 50MP sensörünün gerçek performansını görmek için ise telefonun resmi tanıtımını beklememiz gerekecek.

İkincil kameralar açısından, sızıntılar iQOO 12’nin 50MP Samsung ISOCELL JN1 ultra geniş lens ve OIS destekli 64MP OmniVision OV64B 3x telefoto lens ile donatılacağını iddia ediyor. Daha önceki sızıntılara göre, Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışacak olan bu telefon, 5000mAh veya daha yüksek kapasiteli bir pil ile güçlendirilecek ve hızlı 100W kablolu şarjı destekleyecek. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü, yüksek tarama hızına sahip düz bir ekran ve çerçevesiz kamera tasarımı gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Son olarak, cihazın 16GB RAM ve 512GB/1TB depolama kapasitesi sunması bekleniyor.