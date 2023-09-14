iPhone 15 serisi, beklenen özelliklerle birlikte sonunda duyuruldu. Bu yeni seri, USB Type-C bağlantı noktası gibi bazı heyecan verici özelliklere ve yeni Apple A17 Bionic işlemciye sahip olacak. Ancak yazılım tarafında hala açıklığa kavuşturulması gereken bazı özellikler bulunuyor. Özellikle, 9to5Mac’e göre iPhone 15, pil sağlığını korumak için pil şarjını sınırlama özelliği sunacak.

Bu özellik, iOS 17 RC sürümünde tespit edildi. Bu, Apple’ın pil sağlığını önemseyen kullanıcılar için önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde gece boyunca telefonunuzu şarj etmek, pil sağlığınızı iyileştirmenin yanı sıra kullanıcıları uyarmadan %100 şarjı aşmanın önüne geçebilecek.

İlginizi Çekebilir: En Pahalı iPhone’u Brezilya’ya Kaptırdık! Seneye Tekrar Birinci Oluruz!

Bu tür bir pil şarjı sınırlama özelliği, Android cihazlarda ve bazı dizüstü bilgisayarlarda zaten mevcut. Ayrıca, bazı Android telefonlar, şarj alışkanlıklarınızı öğrenerek şarjı optimize eden bir “Optimize Edilmiş Pil Şarjı” özelliği sunuyor. macOS ise üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla benzer bir işlevselliği sunabiliyor, ancak bu uygulamaların etkinliği konusunda kesin bir bilgi yok.

Pil şarjını tam olarak doldurmayarak, lityum pil hücrelerinin ömrünü uzatmak, birçok teknoloji şirketi tarafından benimsenen bir stratejidir. Bu nedenle, bu özellik özellikle uzun vadeli pil sağlığına önem veren kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir.

Ancak, bu özelliğin eski iPhone modelleriyle uyumlu olup olmadığı henüz onaylanmamış gibi görünüyor. USB Type-C bağlantı noktasıyla ilgili bir görünüm olduğu için bu özelliğin eski modellere getirilme olasılığı düşük gibi görünüyor. Kesin bilgiler için iOS 17’nin 18 Eylül’de piyasaya sürülmesini veya 22 Eylül’de piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 15’in kullanıma sunulmasını beklememiz gerekebilir. Ayrıca, bu özelliğin resmi olarak onaylanmış bir bilgisi olmadığı için dikkatli olmakta fayda var.