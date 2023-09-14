Apple geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 serisi ile şu sıralar dünya teknoloji gündeminin en sıcak markası olmuş durumda. Bu sene, standart modeller geçtiğimiz yıl olduğu gibi 799 dolarda kalırken, Pro modellerde 100 dolarlık bir fiyat artışı gördük ve bu modeller 1.199 dolara satılmaya başlandı. Ancak bunlar cihazların ABD fiyatları, Türkiye de ise en ucuz iPhone 15 49.999 TL’den başlarken, iPhone 15 Pro Max 76.999 TL’den başlıyor.

Peki dünya genelinde fiyatlar nasıl? En pahalı iPhone yine bizde mi? Bu yazımızda dünya genelinde iPhone 15 fiyatlarına bakıyoruz. İşte dünyadaki iPhone fiyatları!

En Pahalı iPhone’u Brezilya’ya Kaptırdık! Olsun Seneye Yine Bizde Olur!

Bu listede iPhone 15’lerin dünya genelindeki fiyatlarını inceliyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD’de 799 dolara satışa çıkan iPhone 14’lerden sonra fiyat artışı yaşamayan iPhone 15’ler, dünya genelinde vergiler, döviz kurları ve talep nedeniyle farklı fiyatlara sahip. Bu listemizde ABD dışındaki ülkelerdeki baz model iPhone 15 fiyatlarını görebilirsiniz.

Sıra Ülke Fiyat (ABD Doları) 1 Japonya $763 2 Çin $824 3 Kanada $833 4 Güney Kore $849 5 Tayland $859 6 Avustralya $867 7 İsviçre $867 8 Birleşik Devletler $875 9 Hong Kong $881 10 Tayvan $888 11 Avusturya $888 12 UEA $889 13 İspanya $897 14 Lüksemburg $899 15 İrlanda $906 16 Singapur $907 17 Almanya $908 18 Portekiz $915 19 Finlandiya $915 20 İtalya $916 21 Fransa $917 22 Belçika $917 23 Çek Cumhuriyeti $925 24 Hollanda $928 25 İsveç $931 26 Malezya $941 27 Norveç $955 28 Polonya $966 29 Danimarka $967 30 Hindistan $971 31 Yeni Zelanda $973 32 Birleşik Krallık $998 33 Filipinler $1,006 34 Meksika $1,268 35 Türkiye $1,857 36 Brezilya $1,879

Bu listeye bakarsak, bir iPhone 15 satın almak için en ucuz yer Japonya, hem de açık ara farkla. Gitmeden önce %10’luk satış vergisini geri alırsanız telefon size orada 763 dolara mal oluyor. Bir sonraki en ucuz ülkeler ise 824 dolar ile Çin ve 833 dolar ile Kanada olmuş.

Diğer taraftan, Türkiye ve Brezilya, iPhone 15’i dolar cinsinden satın almak için açık ara en pahalı ülkeler. Ülkelerin çoğunluğu 800 ila 1.000 dolar aralığında yer alırken, ne yazık ki bizde telefonun fiyatı 1.800 doların bile üzerinde.

Bunun nedeni ise çok basit. Ülkemizde hem döviz yüksek, hem de inanılmaz bir vergi yüküyle karşı karşıyayız. Yani 799 dolara ABD’de satın alınabilen bir telefon ülkemizde iki katından bile pahalıya satılıyor. Burada bir şeyi üretmeden sadece vergiyle Apple’dan, yani ürünü üreten kişiden daha fazla para kazanılmasından bahsediyoruz.

Öğrencilere özel vergisiz telefon projesinde bu modellerin neden yer almadığını da anlamak mümkün. Eğer bu modeller vergisiz olarak satın alınırsa, bunun maliyeti oldukça yüksek olacağı için, hem üretimi teşvik etmek hem de bütçeyi denkleştirmek için bu projede yerli üretim telefonlar üzerinde duruluyor.

Ülkemizde teknolojiye ulaşmanın bu kadar zor olması gerçekten üzücü. Telefonun artık bir ihtiyaç olduğu dünyamızda, Türkiye’deki insanların iyi bir telefona ulaşmalarının bu denli zor olması ve telefonun bir lüks olarak kabul edilmesi, tek kelime ile üzücü.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce seneye Brezilya’yı geçecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!