IT Home tarafından 12 Nisan’da bildirildiği üzere Reign, Toronto Üniversitesi Munk Okulu’ndaki Citizen Lab tarafından keşfedilen, Pegasus’la karşılaştırılabilir yıkıcı yeteneklere sahip bir casus yazılım uygulamasıdır. Uygulama, cihazlara bulaştıktan sonra kullanıcının bilgisi olmadan veri iletebiliyor.

Casus yazılım öncelikle önde gelen kişileri, gazetecileri ve diğerlerini hedefliyor ve şimdiye kadar en az beş vaka tespit edildi. Reign, iOS 14.4 ve iOS 14.4.2 çalıştıran iPhone cihazlarına saldırmak için “Endofdays” adlı bir güvenlik açığı kullanır.

İlginizi Çekebilir: Sorunları Düzelten iOS 16.4.1 Yayınlandı

Pegasus’a benzer şekilde Reign, bir iPhone’a bulaştıktan sonra iOS’un çeşitli bileşenlerine ve iPhone işlevlerine erişebilir. Casus yazılım, aramaları ve mikrofon girişlerini kaydedebilir, kamerayla fotoğraf çekebilir, anahtarlıktan içerik çıkarabilir veya çıkarabilir, iCloud 2FA şifreleri oluşturabilir, cihazdaki dosyaları ve veritabanlarını arayabilir, cihazın konumunu izleyebilir ve algılama yeteneklerini en aza indirmek için yazılım izlerini temizleyebilir.

Casus yazılım, dijital çağda büyüyen bir endişe kaynağıdır. Yanlış ellerde, kullanıcının bilgisi veya onayı olmadan hassas bilgileri toplamak veya cihazları kontrol etmek için kullanılabilir. Virüslü cihazlar, kimlik hırsızlığı, mali dolandırıcılık ve casusluk gibi suç faaliyetleri için araçlar haline gelebilir.

Telefon kullanıcılarının kendilerini casus yazılım saldırılarına karşı korumak için önlem almaları çok önemlidir. Bu, cihazlarını en son güvenlik yamalarıyla güncel tutmayı ve bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmekten kaçınmayı içerir. Ayrıca kullanıcılar, kimlik avı bağlantıları veya kötü amaçlı ekler içerebilecek şüpheli e-postalara, mesajlara veya telefon aramalarına karşı dikkatli olmalıdır.