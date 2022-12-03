Yeni akıllı telefonların oldukça egzotik olan özelliklerinden biri, sadece bir akıllı telefonla arabaya binilmesini ve motoru çalıştırmanızı sağlayan dijital bir araba anahtarıdır. Elbette bunun için uygun yeni bir akıllı telefon ve yeni bir araba gerekiyor.

Prosedür oldukça basit ve mallar için ödeme yapmaya benziyor: sadece araca yaklaşmanız ve bir akıllı telefon veya akıllı saat ile istediğiniz yere dokunmanız gerekiyor. Anahtarın kendisi Cüzdan uygulamasında saklanır. Bu gerçekten kullanışlıdır çünkü cebinizde başka bir anahtar taşımanıza gerek bırakmaz. Benzer şekilde, anahtar gerektirmeyen kapı kilitleri de bir süredir üretiliyor.

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Şimdi, akrabalarınızdan veya arkadaşlarınızdan birine arabaya erişim izni vermeniz gerektiğinde, bu tür anahtarları yalnızca iPhone kullanıcılarıyla değil, aynı zamanda rakip Android akıllı telefon sahipleriyle de paylaşabilecek.

Apple bunu mümkün kılmak için Internet Engineering Task Force (IETF) ve diğer şirketlerle birlikte çalışıyor. Platformlar arası anahtar aktarımının ilk örneği Google Pixel ile çalışma desteğiydi. Aynı zamanda Google, Android 12 ve işletim sisteminin daha yeni sürümlerini kullananlara bu seçeneği ekleyecek. Bir iPhone’da, bu en az iOS 16.1 gerektirecektir.

Doğrudan sanal cüzdan uygulamasından, anahtar mesaj, posta veya hatta Whatsapp aracılığıyla gönderilebilir. Bireysel durumlar için tek seferlik bir kod kullanabilirsiniz. Ayrıca, gerekirse, erişimi istenildiği zaman iptal edilebilecek.

Şu anda IETF hala gerekli standartları tamamlıyor ve bunlar üzerinde sadece Apple ve Google ile çalışıyor. Acaba otomobil üreticileri Apple CarPlay’de yaptıkları gibi bu özelliği mevcut modellere ekleyebilecekler mi?