Google, Mesajların Android sürümünde RCS mesajları için uçtan uca şifrelemeyi test etmeye başlayacak. Test, önümüzdeki haftalarda Mesajlar beta programının küçük bir grup katılımcısı arasında kullanıma sunulacak.

Mesajlar grup sohbetlerinde uçtan uca şifrelemenin test edildiği Cuma günü duyuruldu. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Bire bir görüşmelerde uçtan uca şifreleme geçen yıldan beri zaten mevcuttu. Buna ek olarak Google, bir mesaja yanıt olarak tüm emojileri kullanma yeteneği üzerinde çalıştığını söylüyor.

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Ayrıca, Google RCS’nin faydaları hakkında yazıyor ve “Apple hariç tüm büyük mobil operatörlerin ve üreticilerin RCS’yi bir standart olarak benimsediğini” vurguluyor. Google bir süredir Apple’ı RCS’yi bir standart olarak benimsemeye ikna etmeye çalışıyordu, ancak şu ana kadar başarılı olamadı. Apple başkanı Tim Cook Eylül ayında verdiği bir röportajda Apple’ın iPhone’larda mesajlaşma standardını desteklemeyeceğini ima etmişti.

Zengin iletişim hizmetlerinin kısaltması olan RCS, metin mesajlaşmasının halefi olarak görülüyor. RCS, kullanıcıların diğer sohbet uygulamalarına benzer ek özelliklerle internet üzerinden mesaj göndermelerine olanak tanır. Örneğin RCS, kullanıcıların görüntülü arama yapmasına, okundu bilgisi almasına ve görüntü göndermesine olanak tanır. 2020 yılında, Google’ın Mesajlar uygulaması aracılığıyla RCS uygulaması dünya çapında kullanıma sunuldu.