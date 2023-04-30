Apple‘ın iPhone’ları, iPad’leri ve Mac’leri FaceTime yerleşik olarak geliyor, Android’de FaceTime kullanmak istiyorsanız, bu makalede size Android Telefonunuzdan iPhone’larındaki arkadaşlarınızla sohbet etmek için ne yapmanız gerektiğini anlattık. İşte detaylar.

Apple henüz Android Telefonlar için bir FaceTime uygulaması yayınlamadı, ancak Android cihazınızda ve ayrıca Windows cihazlarda görüntülü sohbeti kullanmanın bir yolu var.

Apple iOS 15‘i yayınladığında, herkesin bu bağlantıları kullanarak Android Telefonu veya Windows cihazıyla bir FaceTime aramasına katılmasına olanak tanıyan FaceTime bağlantılarını da kullanıma sundu.

FaceTime’ı bir Android Telefon ile nasıl kullanabilirim?

Bir Android cihazla FaceTime araması yapmak için iPhone’u olan birine bağlanmanız gerekir.

Bu kişinin size e-posta ya da mesaj yoluyla bir bağlantı göndermesi gerekecektir; bu bağlantıyı sizinle paylaşmalarının çeşitli yolları vardır.

Bağlantıyı aldıktan sonra tıklayın ve FaceTime aramasına yönlendirileceksiniz, iPhone’daki kişinin sizi aramaya kabul etmesi gerekecektir. Bu yapıldıktan sonra Android cihazınızla normal bir FaceTime araması gibi çalışacaktır.

Aramaya katıldığınızda, iPhone kullanıyor olsaydınız sahip olacağınız normal kontrollere sahip olacaksınız. Mikrofonunuzun sesini kapatabilir, kamerayı önden arkaya ya da tam tersi şekilde değiştirebilir ve ayrıca videoyu kapatabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman aramadan ayrılmayı da seçebilirsiniz.

Bir iPhone kullanıcısı bir Android Telefonu FaceTime aramasına nasıl davet eder?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir Android cihazın FaceTime’a katılabilmesi için bir iPhone kullanıcısı tarafından davet edilmeniz gerekir.

Bunu, iPhone’larındaki FaceTime uygulamasını açıp Bağlantı Oluştur’u seçerek yapabilirler. Artık yeni bir FaceTime araması için bağlantı oluşturulmuştur ve arkadaşınız artık size bağlantıyı gönderebilir.

Bağlantı size e-posta, kısa mesaj, WhatsApp ve daha birçok yolla gönderilebilir.

Android cihazı olan bir kişinin bir iPhone kullanıcısıyla yapmak istediği her yeni FaceTime görüşmesi için bir bağlantı gönderilmesi gerekecektir.

Tüm FaceTime aramaları web tarayıcısı üzerinden yapıldığından, bu aramalar tabletler, Windows PC’ler ve daha pek çok cihaz dahil olmak üzere kamerası olan herhangi bir cihaz üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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Ne yazık ki Apple şu anda FaceTime için Android’e özel bir uygulama yayınlamadı, bunun gelecekte yapabilecekleri bir şey olduğunu umuyoruz. FaceTime’ın Apple dışındaki cihazlarda nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.

Bu kılavuzu faydalı bulacağınızı ve FaceTime’ı akıllı telefonunuzla kullanmanıza yardımcı olacağını umuyoruz, böylece iPhone’u olan arkadaşlarınızla görüntülü sohbet edebilirsiniz.