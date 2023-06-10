Teknolojik ortamda gezinmek, özellikle de cihaz ayarlarını ve özelliklerini yönetmek söz konusu olduğunda, zaman zaman zorlu bir görev haline gelebilir. iPhone kullanıcıları tarafından sıklıkla sorulan bu tür bir işlev, cihazlarından çerezlerin nasıl temizleneceğidir. Kendinizi bu grupta bulduysanız, sürecin bir kez anlaşıldığında basit ve anlaşılır olduğunu bilmekten memnuniyet duyacaksınız. Apple’ın resmi kılavuzundan esinlenerek iPhone’unuzdaki çerezleri yönetmek için ayrıntılı bir makale hazırladık. İşte detaylar.

Çerezler neden temizlenir?

Başlangıç noktası olarak, çerezlerin tam olarak ne olduğunu anlamak önemlidir. Bu küçük veri dosyaları, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından cihazınızda saklanır. Aktivitelerinizi ve tercihlerinizi takip ederek size özel bir tarama deneyimine katkıda bulunurlar. Ancak, fazla sayıda çerez bazen tarayıcınızı yavaşlatabilir ve verimliliğini etkileyebilir. İşte bu noktada iPhone’da çerezleri nasıl temizleyeceğinizi bilmek işe yarar ve en iyi tarama deneyimini sürdürmenize yardımcı olur.

iPhone’da çerezler ve geçmiş nasıl temizlenir

Apple, Safari’den geçmişinizi, çerezlerinizi ve diğer tarama verilerinizi silmek için net bir yol sağlar:

Ayarlar’ı açın: iPhone’unuzdaki ‘Ayarlar’ simgesine dokunarak işlemi başlatın.

Safari’yi seçin: Ayarlar menüsünde ‘Safari’yi bulana kadar kaydırın ve üzerine dokunun.

Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle: Safari menüsünde ‘Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle’ seçeneğini bulun. Bu seçeneğe dokunarak tarama geçmişinizi, çerezlerinizi ve diğer kayıtlı verilerinizi sileceksiniz.

Bu işlemin Otomatik Doldurma bilgilerinizi etkilemeyeceğini ve rahatlığınızın bozulmamasını sağlayacağını unutmayın.

iPhone’da çerezleri temizleme ancak geçmişi koruma

Tarayıcınızın performansını artırmak istiyor ancak tarama geçmişinizi korumak istiyorsanız, iPhone’da çerezleri temizlemek için alternatif bir yol var. Aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar’ı açın: Bir kez daha, ‘Ayarlar’a dokunarak işlemi başlatın.

Safari’ye gidin: ‘Safari’yi bulmak için aşağı kaydırın ve devam etmek için dokunun.

Gelişmiş Ayarlara Erişin: Safari menüsünün en altına kaydırın ve ‘Gelişmiş’e dokunun.

Web Sitesi Verilerini Girin: Gelişmiş ayarlar içinde ‘Web Sitesi Verileri’ne dokunun.

Tüm Web Sitesi Verilerini Kaldırın: Artık tarama geçmişinizi korurken çerezleri silecek olan ‘Tüm Web Sitesi Verilerini Kaldır’ seçeneğine dokunabilirsiniz.

iPhone’da özel olarak gezinme

Geçmiş bırakmadan gezinmek için özel gezinme seçeneğiniz vardır:

Safari’yi açın: iPhone’unuzdaki varsayılan tarayıcı olan Safari’yi başlatarak başlayın.

Özel Tarama’yı etkinleştirin: Ekranınızın sağ alt köşesindeki ‘Sekmeler’ simgesine (iki kare olarak gösterilir) dokunun ve ardından özel taramayı başlatmak için ‘Özel’e dokunun.

Temizlenecek bir geçmiş veya web sitesi verisi olmadığında ‘Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle’ seçeneğinin gri renkte olduğunu lütfen unutmayın. Aynı durum, Ekran Süresi’nde İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları altında web içeriği kısıtlamaları ayarladıysanız da geçerlidir.

Tüm çerezleri engelle

Tüm çerezleri engellemek isterseniz, yukarıdaki resimdeki düğmeyi sağa kaydırmanız yeterlidir; iPhone’unuza çerez yerleştirmeye çalışan tüm web siteleri süresiz olarak engellenecektir.

iPhone’unuzda neden çerezler var?

Çerezler internetin her yerinde bulunan bir özelliktir ve iPhone’unuz da bir istisna değildir. Web tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılırlar. Peki çerezler tam olarak nedir ve iPhone’unuzda neden var?

Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sitesi cihazınıza “çerez” adı verilen küçük bir dosya gönderir. Bu çerez çeşitli amaçlara hizmet eder, ancak birincil işlevi sizi hatırlamaktır. Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınız çerezi web sitesine geri göndererek son ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamasını sağlar. iPhone’unuzun çerezlere sahip olmasının birçok nedeni vardır:

Kişiselleştirme: Çerezler, bir web sitesinde gördüğünüz içeriğin önceki davranışlarınıza göre kişiselleştirilmesine yardımcı olur. Örneğin, bir alışveriş sitesini ziyaret eder ve belirli bir ürün türüne bakarsanız, site bir sonraki ziyaretinizde size benzer ürünleri göstermek için çerezleri kullanabilir.

Kimlik Doğrulama: Tarayıcıyı kapattıktan veya iPhone’unuzu yeniden başlattıktan sonra bile bir web sitesinin sizi nasıl oturumunuzu açık tuttuğunu merak ettiyseniz, bunun cevabı çerezlerdir. Giriş bilgilerinizi (güvenlik için şifrelenmiş bir biçimde) saklarlar ve sizi siteyi her ziyaret ettiğinizde giriş yapma zahmetinden kurtarırlar.

Oturum Yönetimi: Çok sayıda farklı sayfası olan web siteleri için çerezler, sayfadan sayfaya etkinliğinizi takip etmenize yardımcı olur. Bu, siz alışverişe devam ederken bir çerezin sepetinizdeki ürünleri takip edebileceği çevrimiçi alışveriş gibi şeyler için çok önemlidir.

İzleme ve Analitik: Çerezler, web sitelerinin ziyaretçilerin siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamasına yardımcı olur. Hangi sayfaların en popüler olduğu, ziyaretçilerin ne kadar süre kaldıkları, ne tür içerikleri tercih ettikleri ve daha fazlası hakkında bilgi sağlarlar. Bu analizler, web sitesi sahiplerinin sitelerini nasıl geliştirecekleri konusunda kararlar almalarına yardımcı olur.

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Çerezler birçok fayda sunsa da, etkinliğinizi izledikleri için gizlilik endişelerine de yol açabilirler. Bu nedenle, iPhone’da çerezleri nasıl temizleyeceğinizi anlamak gibi bunları nasıl yöneteceğinizi bilmek çok önemlidir.

iPhone’da çerezleri nasıl temizleyeceğinizi anlamak başlangıçta göz korkutucu görünmüş olabilir, ancak bu kılavuzla artık tarama verilerinizi etkili bir şekilde yönetmek için iyi bir donanıma sahip olduğunuzu umuyoruz. Teknoloji karmaşık olsa da bize hizmet etmek için tasarlandığını unutmamak çok önemlidir.