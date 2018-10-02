iPhone XS ve XS Max kullanıcıları şarj probleminden şikayetçi

iPhone XS ve XS Max modellerini satın alan birçok kullanıcı, başta Apple forumları olmak üzere birçok platformda ilginç bir şarj sorunundan yakınıyor. YouTube‘da kutu açılış videolarıyla ünlü Unbox Therapy kanalı da bu konuyla ilgili bir video yayınladı ve sorunu gösterdi.

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iPhone XS ve XS Max şarj sorunu nedir?

Sözünü ettiğimiz sorun, telefonlara Lightning kablosu taktığınızda otomatik olarak şarj olmaya başlamaması ile ilgili. Bazı kullanıcılar, telefonun şarj olabilmesi için cihaza dokunup ekranı uyandırmak gerektiğini söylerken bazıları da kabloyu çıkartıp tekrar takmak zorunda kalıyor.

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Sözünü ettiğimiz problemin henüz yazılım kaynaklı mı yoksa donanım kaynaklı mı olduğu bilinmiyor. Zira kullanıcılardan gelen bilgiler farklı iOS sürümlerinde de bu problemin yaşandığı gösteriyor. Henüz konuyla alakalı Apple tarafından bir açıklama yapılmadı.