iPhone XS pil performansı nasıl? Bir haftadır deneyimlediğimiz telefonla ilgili tecrübelerimizi anlattık.



Yıllardır Apple cep telefonu kullanıcısıyım. İlk telefonum iPhone 6’yı sanırım 2014’de almıştım. O zamandan beri sırasıyla iPhone 6s ve iPhone 7 ile kullanmaya devam ettim. Bir dönem Samsung Galaxy S8 kullandım. Ersin sağ olsun bana bir S8 hediye etmişti. Boyutu nedeniyle en beğendiğim Samsung telefonlardan biri olmuştu. Tabii ki S8’in efsane kamera performansını göz ardı etmemek lazım.

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2018 Haziran/Temmuz arasına ise Huawei P20 Pro kullanma şansım oldu. Telefonun menüler arasındaki akıcılığı ve pil performansı gerçekten çok başarılıydı. Sabah 7’de kullanmaya başladığım P20 Pro gece saat 00.30 civarında ancak “pil az” uyarısı veriyordu. P20 Pro’nun kamera performansı ile ilgili Instagram hesabımda paylaşımlar yaptım ancak şu anda piyasada satılan cep telefonları arasında en iyi kameraya sahip olduğunu düşündüğüm P20 Pro ile ilgili ayrıca bir yazıda detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Bu arada kullandığım bu telefonların tümündeki kullanım alışkanlığım tabi ki pil tüketiminde en büyük etken. Ben işim gereği WhatsApp, mali uygulamaları ve sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Aynı zamanda YouTube’un yönetim uygulaması Studio da bu kullandığım uygulamalar arasında.

iPhone XS’in 2658 mAh değerindeki pili

Gelelim konumuzun başlığını oluşturan iPhone XS’in pil performansına. Sizlerin de bildiği üzere ekibimizden Aslı Amerika’da tatil yapıyordu. Tam da Apple’ın 2018 lansmanını yaptığı ve yeni iPhone XS, iPhone XS Max ile iPhone XR’ın lansman ve piyasaya çıkış haftasına denk gelmişti. Biz de bu fırsatı kaçırmayalım ve okuyucularımıza yeni çıkan iPhone’ların ne gibi yeniliklere sahip olduğunu anlatabilmek adına bir iPhone XS satın aldık.

Aslı sağ olsun Kerem ve Aydoğan’a güzel bir gol atarak iPhone XS’in kutu açılışını ABD’de 21 Eylül’de satın aldıktan birkaç saat sonra kutu açılış videosunu YouTube kanalımızdan yayınladı. Aslı’nın yurda dönmesiyle birlikte geçen hafta kullanmaya başladığım iPhone XS’in pil performansı benim için en önemli konu olduğundan ilk haftaki deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim.

Öncesinde kullandığım Huawei P20 Pro 4000 mAh pile sahip güçlü bir cihaz olduğundan korkarak kullanmaya başladım. 2658 mAh pile sahip iPhone XS muhtemelen alışık olduğumdan yani sabah 07.00 gece 00.30 aralığında şarj ihtiyacı hissetmeden yaşama konforundan uzak olur diye düşünüyordum. Ancak beni yanılttı. Ya da tüm Apple ürünleri gibi ilk zamanlar pil performansı hakikaten çok başarılı. Şu an için durum şu yani ilk hafta boyunca sabah 07.00’de uyanınca şarjdan %100 güne başladığım iPhone XS gece yarısında halen %54 şarja sahipti. Bu inanılmaz bir performans.

Geçirdiğim gün boyunca evde ve ofiste Wi-Fi var. Telefonun Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel veri bağlantısı açık. Sosyal medya, mail ve sürekli veri iletişimi sağlayan WhatsApp Web uygulaması da bilgisayarımda açık. Yani gayet performanslı kullanıyorum. Gece uçuş moduna alıp şarja takmadan uyudum. Sabah %54’den devam ettim ve saat 15.00 gibi zayıf pil uyarısı verdi.

Tabii bu ilk iki günün performansı. Apple kullanıcılarının en büyük baş belası pil performansı ile ilgili sizlere sürekli bilgilendirme yazıları yazacağım. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak 🙂

Tabii ki kamerası ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yazacağım. Sürecim devam ettiğinden şimdilik bir yorum yapmam doğru olmaz.