Cupertinolu teknoloji devi Apple‘ın iPhone Xs Max modeli 2018 yılında piyasaya sürüldüğünden beri kullanıcıların ilgisini çekti ve teknoloji dünyasında büyük bir çığır açtı. Ancak şimdi, 2023 yılında, bu eski model hala rekabetçi bir seçenek mi? Android kullanmak istemeyen ancak güncel büyük ekranlı iPhone modeli satın alacak maddi durumu olmayanlar için iPhone Xs Max 2023 yılında alınır mı? sorunu cevapladık. iPhone 11’den daha iyi alternatif olan bu telefona gelin yakından bakalım.

iPhone Xs Max hala alınır mı?

iPhone Xs Max, tasarım açısından hala göz alıcı. İnce çerçeveleri, cam arka paneli ve yüksek çözünürlüklü OLED ekranı ile estetik açıdan tatmin edici bir telefon. Ancak, 2023 yılında daha yeni modellerle karşılaştırıldığında, ekranın çerçevesiz tasarıma sahip yeni nesil iPhone’lar kadar etkileyici olmadığını söylemek mümkün. Bununla birlikte, hala kaliteli bir görüntü sunuyor ve günlük kullanım için yeterli.

iPhone Xs Max, A12 Bionic işlemcisi sayesinde hala hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunuyor. Temel görevler, uygulamalar ve oyunlar için oldukça güçlüdür. Ancak, Apple’ın daha yeni işlemcileri olan A15 Bionic veya sonraki sürümleri ile karşılaştırıldığında performans açısından geride kaldığını görmek mümkün. Bu nedenle, son teknolojiye sahip bir telefon arayanlar için bir dezavantaj olabilir.

iPhone Xs Max’in kamerası, 2023 yılında hala oldukça iyi bir performans sergiliyor. Çift arka kamera sistemi, portre modu ve düşük ışık koşullarında bile net ve canlı fotoğraflar çekme yeteneği sunuyor. Ancak, daha yeni iPhone modelleri, gelişmiş kamera teknolojileri ve yazılım güncellemeleri ile daha fazla özellik sunabilir.

İlginizi Çekebilir: realme 10 Pro+ 5G Alınır Mı? | Çıktığından beri fiyatı değişmeyen telefon!

Apple, yazılım güncellemelerini uzun süreli olarak sunma konusundaki taahhüdü ile bilinir. iPhone Xs Max, 2023 yılında hala iOS güncellemelerini alıyor. En son iOS 17 güncellemesini alan bu telefonun iOS 18 ile güncelleme modelleri arasından çıkarılma ihtimali var. Bu yüzden güncelleme sizin için çok önemliyse bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

iPhone Xs Max’in yeni fiyatı, Apple’ın en yeni modelleri ile karşılaştırıldığında daha uygun olabilir. Ayrıca, ikinci el piyasada da cazip bir seçenek olabilir, çünkü birçok insan daha yeni iPhone modellerine geçmeye yönlendikçe, Xs Max’in fiyatı düşebilir. Ancak, ikinci el bir cihaz alırken dikkatli olmak önemlidir.

Sonuç olarak, iPhone Xs Max hala birçok kullanıcı için tatmin edici bir seçenek olabilir. Mükemmel tasarımı, kaliteli ekranı ve yeterli performansı ile birçok görevi başarıyla yerine getirebilir. Ancak, son teknolojiye sahip bir telefon arayanlar için, daha yeni iPhone modelleri daha iyi bir seçenek olabilir. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre bir karar vermelidirler. Son olarak unutmayın ki teknoloji hızla gelişiyor ve hangi telefonun en iyisi olduğu kişisel tercihlere, ihtiyaçlara ve bütçeye bağlı olarak değişebilir. Gönül ister ki herkes iPhone 15 Pro Max kullansın ancak maddi durumlar buna el vermeyebiliyor.

iPhone Xs Max özellikleri