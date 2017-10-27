iPhone X’in Tamiri, Göz Yaşartacak Bir Bedele Sahip Olacak

iPhone X’in yeterince pahalı olması nedeniyle, tamiri de belki de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde çok pahalı.

Apple, bugün garanti dışı servis fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntıları açıkladı ve rakamlar adeta göz yaşartıcı. Fabrika üretiminde bile bir çok problem çıkardığı bildirilen OLED ekranı çatlatır, yongasına zarar verir veya kırarsanız, cüzdanınızı resmen ağlatacak. MacRumors tarafından hazırlanan listeye göre, Amerika’da garanti dışı fiyatı tam tamına 279 dolar. Türkiye’de olacak fiyatı Amerika’ya göre baz alırsak, aşağı yukarı 1.100 lira olacak.

Eğer iPhone X cihazınız, ekran dışında farklı yerlerden zarar görmüş ise garanti dışı fiyatı 549 dolar, yani 2.100 lira olacak. iPhone 8 Plus’da ekran dışındaki hasarlar için 399 dolar (1.525 lira) alan Apple, LCD ekranı için ise 169 dolar (646 lira) almaktaydı. Apple’ın bir önceki modeline göre, tamir ücretlerini bu denli yükseltmesi gerçekten şaşırtıcı.