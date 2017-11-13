iPhone X Sorunlara Doymuyor

Apple’ın 10.yıl özel telefonu, göz bebeği iPhone X piyasaya çıkalı 15 gün olmasına rağmen sorunlara doymuyor.

Apple’ın ilk çerçevesiz telefonu olan iPhone X, 3 Kasım tarihinde küresel olarak satışa başladı. Çerçevesiz süper retina ekran, Face ID, kablosuz şarj ve güçlendirilmiş cam kasa gibi Apple için yeni olan teknolojileri barındıran ve Note 8 rakibi olarak konumlandırılan bu cihazdan yana maalesef Apple’ın şansı bir türlü dönmedi. Bir yandan ios 11 ile sıkıntı yaşarken diğer yandan iPhone X’un bu haberimizde de görebileceğiniz üzere ekranın soğuk havada tepkisizleşmesi ve ekranda rastgele yerlerde yeşil çizgiler çıkması gözlemlenirken bugün gelen kullanıcı şikayetlerinde birde ses problemi eklendi.

Twitter ve Reddit üzerinden iPhone X kullanıcıları hoparlör ve kulaklıklarda sesin bozuk ve uğultulu geldiğini ve bu durumun genellikle sesi en yüksek seviyedeyken farkettiklerini belirttiler. Bunun dışında sesin net gelmediğine dair sorun bildirimleri de belirtildi.

Bir Reddit kullanıcı ses sorunlarından dolayı telefonunu değiştirdiğini fakat sorunun düzelmediğini ve bunun iOS kaynaklı olmadığından bahsetti. Bir süre önce iPhone 8 kullanıcılarından da telefonlarının kulaklıklarında da bozuk ses sorunu şikayeti gelmiş ve Apple bu sorunu bir güncelleme ile çözmüştü.

Bakalım Apple iPhone X ses, ekran ve ios i harfi, hesap makinesi problemleri dışında ne gibi problemlerle karşılaşıcak. Umarız kaderi Samsung Note 7’ye benzemez.