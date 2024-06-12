Bu videoda iPhone telefonlarınızı nasıl Leica ile birlikte kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

Leica, telefon fotoğrafçılığı olarak ilk başta HUAWEI ile birlikte çalışırken son 2 senedir de Xiaomi ile çalışıyor. Ancak Leica, Apple iPhonelar ile uyumlu bir uygulama çıkardı ve artık iPhone telefonlarda da Leica filtreleri ve Leica’ya özel bir takım özellikleri kullanıma sundu. İndirmesi ve kullanması ücretsiz olan bu uygulamada istenirse Pro versiyon da satın alınabiliyor. Böylece daha fazla filtre ve özellik de kullanılabiliyor.

Peki siz iPhone v Leica işbirliğini nasıl buldunuz? Sizce başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor mu? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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